Кабмін затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряної тривоги

Сергій Корецький. Фото: t.me/Koretskyi_official

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабінет Міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Зокрема, екстрена медицина працює безперервно.

Про це Сергій Корецький повідомив у понеділок, 21 вересня, передає Новини.LIVE.

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Робота медичних закладів під час повітряної тривоги.

У разі оголошення жовтого рівня медичні заклади працюють у штатному режимі. Водночас для персоналу, пацієнтів і відвідувачів мають бути безперешкодно доступними укриття.

У разі червоного рівня пацієнти та медичний персонал повинні пройти до укриттів. Водночас медики продовжують надавати допомогу, переривання якої може становити небезпеку для пацієнтів, зокрема під час хірургічних втручань, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Пацієнтів, яких через стан здоровʼя неможливо перевести до укриття, продовжують лікувати у приміщеннях із найвищим рівнем безпеки. Там та в укриттях дозволяється надавати медичні послуги, видавати лікарські засоби та розміщувати пацієнтів.

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"Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів", — зазначив Корецький.

Крім того, Кабмін доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових та приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медобладнанням. Особливу увагу приділяють місцям, де перебувають пацієнти, яких не можна оперативно перемістити.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на першого заступника голови ВРУ Олександра Корнієнка, під час повітряних тривог Верховна Рада може проводити голосування безпосередньо в укритті. Зокрема, вже підготовлено зал на понад 300 місць.

А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що після оголошення повітряної тривоги операції в пунктах перетину державного кордону України тимчасово зупиняють. Людей намагаються якнайшвидше розосередити, а за наявності відповідних умов — направити до укриттів.