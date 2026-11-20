Спасатели на месте российской атаки в Киеве. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Российские войска в ночь на 20 ноября нанесли удары по Киеву и девяти областям Украины. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, больница, предприятия и жилые дома. На данный момент известно о восьми погибших и 28 пострадавших.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки РФ в Киеве и Харькове

По словам Корецкого, в столице российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. Среди потенциальных целей были также мосты. В результате ударов повреждены объект водоотведения, офисные и коммерческие здания.

В Киеве погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения.

В Харькове под ударом оказалась больница скорой помощи. В результате атаки ранены четверо человек, также поврежден корпус магнитно-резонансной томографии (МРТ).

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Российские войска атаковали предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Также повреждены жилые дома в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Всего на момент публикации сообщения известно о восьми погибших и 28 пострадавших. Премьер поблагодарил спасателей, медиков, полицейских, энергетиков и коммунальщиков, которые с ночи работают на местах ударов, помогают людям и ликвидируют последствия атаки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной атаки России 20 ноября были повреждены отдельные участки железнодорожной инфраструктуры. Укрзализныця проводит восстановительные работы, Киевская кольцевая электричка возобновляет движение, а часть пригородных рейсов задерживается из-за ограничений по безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. Из-за повреждений инфраструктуры часть города осталась без электроснабжения, временно остановились несколько котельных и насосных станций, а больницы перешли на резервное питание.