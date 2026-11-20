Рятувальники на місці російської атаки в Києві. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Російські війська в ніч проти 20 листопада завдали ударів по Києву та дев’яти областях України. Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури, лікарня, підприємства та житлові будинки. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих і 28 постраждалих.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки РФ у Києві та Харкові

За словами Корецького, у столиці російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. Серед потенційних цілей були також мости. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкт водовідведення, офісні та комерційні будівлі.

У Києві загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення.

У Харкові під ударом опинилася лікарня швидкої допомоги. Внаслідок атаки поранено четверо людей, також пошкоджено корпус магнітно-резонансної томографії (МРТ).

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Російські війська атакували підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині. Також пошкоджено житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Чернігівщині.

Крім того, під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом станом на момент повідомлення відомо про вісьмох загиблих і 28 постраждалих. Премʼєр подякував рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які від ночі працюють на місцях ударів, допомагають людям і ліквідовують наслідки атаки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок масованої атаки Росії 20 листопада пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури. Укрзалізниця проводить відновлювальні роботи, Київська кільцева електричка відновлює рух, а частина приміських рейсів затримується через безпекові обмеження.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Через пошкодження інфраструктури частина міста залишилася без електропостачання, тимчасово зупинилися кілька котелень і насосних станцій, а лікарні перейшли на резервне живлення.