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Главная Новости дня Корецкий: Япония выделила Украине 51,5 млн долларов на развитие медицины

Корецкий: Япония выделила Украине 51,5 млн долларов на развитие медицины

Ua ru
26 сентября 2026 19:43
Корецкий: Япония выделила Украине 51,5 млн долларов на развитие медицины
Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Facebook

Украина привлекла 51,5 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка THRIVE. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и укрепление институционального потенциала Национальной службы здравоохранения Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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На что будут направлены средства

По словам Корецкого, средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и укрепление институционального потенциала Национальной службы здравоохранения Украины.

Общий объем программы THRIVE составляет 1,2 млрд долларов. По словам премьер-министра, Украина уже получила 449 млн долларов в рамках этого проекта.

«Благодарим правительство Японии и Всемирный банк за последовательную поддержку Украины, вклад в нашу финансовую устойчивость и развитие медицинской системы», — подчеркнул глава правительства.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение о безопасности и договорились о сотрудничестве в сфере дронов. Также Австралия объявила о выделении дополнительных 60 млн долларов на поддержку Украины, в частности на военную и гуманитарную помощь.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что Украина может бесплатно получить около 60 подержанных ширококолейных локомотивов от международных партнеров. Речь идет, в частности, о Польше, Румынии, Словакии, странах Балтии, Финляндии и Норвегии.

Япония помощь денежная помощь медицина Сергей Корецкий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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