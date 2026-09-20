Николай Калашник: Украина может получить около 60 подержанных локомотивов

Николай Калашник. Фото: Николай Калашник/Facebook

Украина может бесплатно получить от международных партнеров около 60 подержанных ширококолейных локомотивов. Речь идет о помощи со стороны Польши, Румынии, Словакии, стран Балтии, Финляндии и Норвегии. Также партнеры готовы передать вагоны.

Об этом рассказал министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на Карпатском саммите C8.

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Украина может получить около 60 локомотивов

По словам Николая Калашника, проблема разницы в ширине железнодорожной колеи не станет препятствием для передачи техники. Международные партнеры готовы передавать Украине локомотивы и вагоны именно широкой колеи.

"У нас есть международные партнеры, которые готовы бесплатно передавать нам и вагоны, и локомотивы широкой колеи", — заявил министр.

Он отметил, что у Украины есть договоренности с Польшей, Румынией, Словакией и другими странами. Также помощь могут оказать страны Балтии, Финляндия и Норвегия.

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"Мы можем рассчитывать на около 60 подержанных локомотивов, которые пригодны к использованию и эксплуатации. После технического осмотра мы знаем, что они находятся в нормальном состоянии", — рассказал Калашник.

По его словам, соответствующие объявления о передаче техники Украина планирует делать в дальнейшем.

Для локомотивов создают ремонтные бригады

Министр также сообщил, что у Украины уже есть ремонтные бригады для обслуживания железнодорожной техники. Дополнительные группы создаются за пределами страны — в странах-партнерах.

Это, по словам Калашника, должно обеспечить более быстрое восстановление локомотивов в случае их повреждения и позволить оперативно восполнять ремонтные мощности.

"Кроме того, мы создаем альтернативные бригады за пределами нашей страны у наших друзей и международных партнеров, что дает возможность быстрого замещения и создания ремонтной группы за пределами нашей страны", — пояснил он.

Калашник добавил, что Россия продолжает атаковать транспортную инфраструктуру Украины, поэтому создание дополнительных ремонтных мощностей за рубежом должно помочь поддерживать работу железной дороги.

Как писали Новини.LIVE, на защиту критической инфраструктуры в Украине выделено 67,6 млрд грн. В этом году приоритетными определены 444 объекта, а в целом работы охватывают 607 объектов критической инфраструктуры.

Также РФ с начала года повредила 312 объектов железнодорожной инфраструктуры. Всего с начала полномасштабной войны российские атаки повредили 567 объектов железной дороги, в частности локомотивы, электрички, вагоны и другой подвижной состав.