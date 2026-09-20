Микола Калашник: Україна може отримати близько 60 вживаних локомотивів

Микола Калашник. Фото: Микола Калашник/Facebook

Україна може безкоштовно отримати від міжнародних партнерів близько 60 вживаних локомотивів широкої колії. Йдеться про допомогу від Польщі, Румунії, Словаччини, країн Балтії, Фінляндії та Норвегії. Також партнери готові передавати вагони.

Про це розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на Карпатському саміті C8.

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Україна може отримати близько 60 локомотивів

За словами Миколи Калашника, проблема різниці ширини залізничної колії не стане перешкодою для передачі техніки. Міжнародні партнери готові передавати Україні локомотиви та вагони саме широкої колії.

"У нас є партнери міжнародні, які готові нам передавати безкоштовно і вагони, і локомотиви широкої колії", — заявив міністр.

Він зазначив, що Україна має домовленості з Польщею, Румунією, Словаччиною та іншими країнами. Також допомогу можуть забезпечити країни Балтії, Фінляндія та Норвегія.

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"Ми можемо розраховувати на близько 60 вживаних локомотивів, які можуть використовуватися і експлуатуватися. Після технічного обстеження ми знаємо, що вони в нормальному стані", — розповів Калашник.

За його словами, відповідні оголошення щодо передачі техніки Україна планує робити надалі.

Для локомотивів створюють ремонтні бригади

Міністр також розповів, що Україна вже має ремонтні бригади для обслуговування залізничної техніки. Додаткові групи створюють за межами країни — у партнерських державах.

Це, за словами Калашника, має забезпечити швидше відновлення локомотивів у разі їх пошкодження та дозволити оперативно заміщати ремонтні потужності.

"Також альтернативні бригади ми створюємо за межами нашої країни у наших друзів, партнерів міжнародних, що дає можливість швидкого заміщення і створення ремонтної групи за межами нашої країни", — пояснив він.

Калашник додав, що Росія продовжує атакувати транспортну інфраструктуру України, тому створення додаткових ремонтних можливостей за кордоном має допомогти підтримувати роботу залізниці.

Як писали Новини.LIVE, на захист критичної інфраструктури в Україні передбачили 67,6 млрд грн. Цього року пріоритетними визначили 444 об’єкти, а загалом роботи охоплюють 607 об’єктів критичної інфраструктури.

Також РФ від початку року пошкодила 312 об’єктів залізничної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили 567 об’єктів залізниці, зокрема локомотиви, електрички, вагони та інший рухомий склад.