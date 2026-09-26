Корецький: Японія передала Україні $51,5 млн на розвиток медицини

Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Facebook

Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій і посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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На що спрямують кошти

За словами Корецького, кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України.

Загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра, Україна вже отримала 449 млн доларів у межах цього проєкту.

"Вдячні Уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок у нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи", – наголосив Очільник Уряду.

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