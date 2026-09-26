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Головна Новини дня Корецький: Японія спрямувала Україні 51,5 млн доларів на розвиток медицини

Корецький: Японія спрямувала Україні 51,5 млн доларів на розвиток медицини

Ua ru
26 вересня 2026 19:43
Корецький: Японія передала Україні $51,5 млн на розвиток медицини
Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Facebook

Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій і посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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На що спрямують кошти

За словами Корецького, кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України.

Загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра, Україна вже отримала 449 млн доларів у межах цього проєкту.

"Вдячні Уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок у нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи", – наголосив Очільник Уряду.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду та домовилися про співпрацю у сфері дронів. Також Австралія оголосила про додаткові 60 млн доларів підтримки України, зокрема на військову та гуманітарну допомогу.

Також Новини.LIVE писав, що Україна може безкоштовно отримати близько 60 вживаних локомотивів широкої колії від міжнародних партнерів. Йдеться, зокрема, про Польщу, Румунію, Словаччину, країни Балтії, Фінляндію та Норвегію.

Японія допомога грошова допомога медицина Сергій Корецький
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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