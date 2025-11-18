Видео
Коордштаб назвал количество украинцев, мобилизованных Россией

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 17:07
обновлено: 17:17
Украинцев заставили воевать за РФ - озвучены точные цифры
Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Россия продолжает использовать украинских граждан с временно оккупированных территорий как "пушечное мясо". По данным украинской разведки, с начала полномасштабной войны Кремль принудительно мобилизовал более 46 тысяч украинцев, заставляя их воевать против собственной страны.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов на Третьей международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, передает Укринформ во вторник, 18 ноября.

РФ мобилизовала украинцев из Крыма, Донбасса и юга Украины

По словам Дмитрия Усова, украинская разведка подтвердила факты принудительной мобилизации граждан из временно оккупированных регионов, в частности Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Больше всего случаев зафиксировано именно на полуострове, где в ряды российской армии попали десятки тысяч людей.

"Мы установили, что с оккупированных территорий, из аннексированного Крыма принудительно мобилизованы 46 тысяч 327 наших граждан. Эти люди воюют против нас", — сказал он.

По данным Коордштаба, 16% военнопленных в лагерях на территории Украины являются украинцами, из них 6% - крымчане. С начала полномасштабного вторжения РФ принудительно мобилизовала тысячи украинцев в нескольких регионах. В частности, в Донецкой области — 5 368 человек, в Луганской — 4 650, в Запорожской — 560, а в Херсонской — 478. Больше всего мобилизованных зафиксировано на территории аннексированного Крыма — 35 272 человека, еще 5 368 — в Севастополе.

Эти цифры охватывают период с февраля 2022 года по июль 2025-го. Как отметил Дмитрий Усов, данные получены украинской военной разведкой и подтверждены российской стороной. Он добавил, что правительство готовит изменения в законодательство, чтобы предотвратить возвращение таких граждан в РФ во время обменов:

"Должны принимать правильное решение, когда идет запрос от российской стороны на их обмен, потому что происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине", — отметил Усов.

Напомним, что на оккупированной Луганщине российские военные начали очередную волну мобилизации, привлекая под видом "сборов" местных резервистов.

Ранее мы также информировали, что Россия официально присоединила захваченные украинские территории в состав своего Южного военного округа и начала мобилизацию местного населения.

Крым Мобилизация в россии мобилизация оккупация Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
