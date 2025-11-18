Украинцев заставили воевать за РФ - озвучены точные цифры

Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Россия продолжает использовать украинских граждан с временно оккупированных территорий как "пушечное мясо". По данным украинской разведки, с начала полномасштабной войны Кремль принудительно мобилизовал более 46 тысяч украинцев, заставляя их воевать против собственной страны.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов на Третьей международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, передает Укринформ во вторник, 18 ноября.

По словам Дмитрия Усова, украинская разведка подтвердила факты принудительной мобилизации граждан из временно оккупированных регионов, в частности Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Больше всего случаев зафиксировано именно на полуострове, где в ряды российской армии попали десятки тысяч людей.

"Мы установили, что с оккупированных территорий, из аннексированного Крыма принудительно мобилизованы 46 тысяч 327 наших граждан. Эти люди воюют против нас", — сказал он.

По данным Коордштаба, 16% военнопленных в лагерях на территории Украины являются украинцами, из них 6% - крымчане. С начала полномасштабного вторжения РФ принудительно мобилизовала тысячи украинцев в нескольких регионах. В частности, в Донецкой области — 5 368 человек, в Луганской — 4 650, в Запорожской — 560, а в Херсонской — 478. Больше всего мобилизованных зафиксировано на территории аннексированного Крыма — 35 272 человека, еще 5 368 — в Севастополе.

Эти цифры охватывают период с февраля 2022 года по июль 2025-го. Как отметил Дмитрий Усов, данные получены украинской военной разведкой и подтверждены российской стороной. Он добавил, что правительство готовит изменения в законодательство, чтобы предотвратить возвращение таких граждан в РФ во время обменов:

"Должны принимать правильное решение, когда идет запрос от российской стороны на их обмен, потому что происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине", — отметил Усов.

Напомним, что на оккупированной Луганщине российские военные начали очередную волну мобилизации, привлекая под видом "сборов" местных резервистов.

Ранее мы также информировали, что Россия официально присоединила захваченные украинские территории в состав своего Южного военного округа и начала мобилизацию местного населения.