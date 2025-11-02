Відео
Головна Новини дня Не лише на Донбасі й у Криму — РФ почала мобілізацію на всій ТОТ

Не лише на Донбасі й у Криму — РФ почала мобілізацію на всій ТОТ

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 18:18
Оновлено: 18:18
Війна в Україні — РФ мобілізує населення в окупації
Мобілізація росіян. Фото: росЗМІ

Росія офіційно включила окуповані території України до складу Південного військового округу. Ворог розпочав там мобілізацію місцевого населення.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук у Telegram 2 листопада.

Мобілізація Росії на ТОТ 

Кухарчук розповів, що окупанти планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях 50-100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55, аби відправити їх на війну проти України. 

"До цього мобілізація проходила лише на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму. Зате не ТЦК", — написав військовий. 

Мобілізація Росії в окупації
Скриншот допису Дмитра Кухарчука

Нагадаємо, окупанти намагаються знайти шлях до позиції по тілах своїх побратимів. Українська розвідка перехопила моторошну розмову. 

Крім того, Служба зовнішньої розвідки розкрила стан економіки Росії. За їхніми даними, вона демонструє системне падіння. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
