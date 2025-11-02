Війна в Україні — РФ мобілізує населення в окупації

Мобілізація росіян. Фото: росЗМІ

Росія офіційно включила окуповані території України до складу Південного військового округу. Ворог розпочав там мобілізацію місцевого населення.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук у Telegram 2 листопада.

Мобілізація Росії на ТОТ

Кухарчук розповів, що окупанти планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях 50-100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55, аби відправити їх на війну проти України.

"До цього мобілізація проходила лише на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму. Зате не ТЦК", — написав військовий.

Нагадаємо, окупанти намагаються знайти шлях до позиції по тілах своїх побратимів. Українська розвідка перехопила моторошну розмову.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки розкрила стан економіки Росії. За їхніми даними, вона демонструє системне падіння.