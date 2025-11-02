ГУР показав, як росіяни шукають шлях серед власних трупів

Російські військові. Фото: Reuters

Головне Управління Розвідки Міністерства оборони України оприлюднило моторошне перехоплення розмови російських окупантів, які намагаються знайти шлях до позицій, орієнтуючись на тіла своїх загиблих. Розмова свідчить про катастрофічні втрати армії Росії та її повну дезорієнтацію на фронті.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у неділю, 2 листопада.

Реклама

Читайте також:

Окупанти шукають дорогу по тілах своїх — аудіо ГУР

Українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, у якому російський військовий розповідає про втрату орієнтації на полі бою. За його словами, він не може рухатися далі, бо "не бачить тіл" попередніх штурмових груп, які загинули на цій ділянці. Командир на зв’язку наказує продовжувати пошук.

"Ну там же у нас взвод весь лежить, тому надо дойти до першої, подивитися, що як, якщо їх немає ні**ра, тоді вже повертатися", — наказує старший начальник.

ГУР МО України наголошує, що російські військові мають шанс урятувати життя та не стати "орієнтиром на місцевості", відмовившись від участі у "м’ясних штурмах". Для цього пропонується скористатися Telegram-ботом проєкту "Хочу жить", який допомагає окупантам здатися в полон.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують залякувати власних солдатів — у ГУР перехопили розмову, де погрози стратами лунають замість наказів.

Раніше ми також інформували, що розвідка оприлюднила нове перехоплення з Бєлгородської області РФ, де паніка та повітряні тривоги паралізували роботу місцевих підприємств.