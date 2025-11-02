ГУР показал, как россияне ищут путь среди собственных трупов

Российские военные. Фото: Reuters

Главное Управление Разведки Министерства обороны Украины обнародовало жуткий перехват разговора российских оккупантов, которые пытаются найти путь к позициям, ориентируясь на тела своих погибших. Разговор свидетельствует о катастрофических потерях армии России и ее полной дезориентации на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в воскресенье, 2 ноября.

Оккупанты ищут дорогу по телам своих — аудио ГУР

Украинская разведка обнародовала радиоперехват, в котором российский военный рассказывает о потере ориентации на поле боя. По его словам, он не может двигаться дальше, потому что "не видит тел" предыдущих штурмовых групп, погибших на этом участке. Командир на связи приказывает продолжать поиск.

"Ну там же у нас взвод весь лежит, поэтому надо дойти до первой, посмотреть что как, если нет их...ра, тогда уже возвращаться", — приказывает старший начальник.

ГУР МО Украины отмечает, что российские военные имеют шанс спасти жизнь и не стать "ориентиром на местности", отказавшись от участия в "мясных штурмах". Для этого предлагается воспользоваться Telegram-ботом проекта "Хочу жить", который помогает оккупантам сдаться в плен.

Напомним, что российские оккупанты продолжают запугивать собственных солдат — в ГУР перехватили разговор, где угрозы казнями звучат вместо приказов.

