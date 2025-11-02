Видео
Україна
Видео

Не только на Донбасс и в Крым — РФ начала мобилизацию на всей ВОТ

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 18:18
обновлено: 18:18
Война в Украине — РФ мобилизует население в оккупации
Мобилизация россиян. Фото: росСМИ

Россия официально включила оккупированные территории Украины в состав Южного военного округа. Враг начал там мобилизацию местного населения.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 2 ноября.

Читайте также:

Мобилизация России на ВОТ

Кухарчук рассказал, что оккупанты планируют мобилизовать на временно оккупированных территориях 50-100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы отправить их на войну против Украины.

"До этого мобилизация проходила только на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Зато не ТЦК", — написал военный.

Мобілізація Росії в окупації
Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука

Напомним, оккупанты пытаются найти путь к позиции по телам своих собратьев. Украинская разведка перехватила жуткий разговор.

Кроме того, Служба внешней разведки раскрыла состояние экономики России. По их данным, она демонстрирует системное падение.

мобилизация оккупация война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
