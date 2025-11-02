Война в Украине — РФ мобилизует население в оккупации

Не только на Донбасс и в Крым — РФ начала мобилизацию на всей ВОТ
Россия официально включила оккупированные территории Украины в состав Южного военного округа. Враг начал там мобилизацию местного населения.
Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 2 ноября.
Мобилизация России на ВОТ
Кухарчук рассказал, что оккупанты планируют мобилизовать на временно оккупированных территориях 50-100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы отправить их на войну против Украины.
"До этого мобилизация проходила только на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Зато не ТЦК", — написал военный.
Напомним, оккупанты пытаются найти путь к позиции по телам своих собратьев. Украинская разведка перехватила жуткий разговор.
Кроме того, Служба внешней разведки раскрыла состояние экономики России. По их данным, она демонстрирует системное падение.
Читайте Новини.LIVE!