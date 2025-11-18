Українців змусили воювати за РФ — озвучені точні цифри

Російський диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Росія продовжує використовувати українських громадян із тимчасово окупованих територій як "гарматне м'ясо". За даними української розвідки, від початку повномасштабної війни Кремль примусово мобілізував понад 46 тисяч українців, змушуючи їх воювати проти власної країни.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, передає Укрінформ у вівторок, 18 листопада.

Реклама

Читайте також:

РФ мобілізувала українців з Криму, Донбасу та півдня України

За словами Дмитра Усова, українська розвідка підтвердила факти примусової мобілізації громадян із тимчасово окупованих регіонів, зокрема Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Найбільше випадків зафіксовано саме на півострові, де до лав російської армії потрапили десятки тисяч людей.

"Ми встановили, що з окупованих територій, з анексованого Криму примусово мобілізовано 46 тисяч 327 наших громадян. Ці люди воюють проти нас", — сказав він.

За даними Коордштабу, 16% військовополонених у таборах на території України є українцями, з них 6% — кримчани. З початку повномасштабного вторгнення РФ примусово мобілізувала тисячі українців у кількох регіонах. Зокрема, у Донецькій області — 5 368 осіб, у Луганській — 4 650, у Запорізькій — 560, а в Херсонській — 478. Найбільше мобілізованих зафіксовано на території анексованого Криму — 35 272 людини, ще 5 368 — у Севастополі.

Ці цифри охоплюють період із лютого 2022 року по липень 2025-го. Як зазначив Дмитро Усов, дані отримані українською військовою розвідкою та підтверджені російською стороною. Він додав, що уряд готує зміни до законодавства, аби запобігти поверненню таких громадян до РФ під час обмінів:

"Маємо приймати правильне рішення, коли йде запит від російської сторони на їх обмін, тому що відбувається обмін українців на українців. Ми маємо робити все, щоб вони не поверталися до РФ, а залишалися в Україні", — зазначив Усов.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині російські військові розпочали чергову хвилю мобілізації, залучаючи під виглядом "зборів" місцевих резервістів.

Раніше ми також інформували, що Росія офіційно приєднала захоплені українські території до складу свого Південного військового округу та почала мобілізацію місцевого населення.