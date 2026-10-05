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Константин Гуменюк возглавил Медицинские силы ВСУ

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5 октября 2026 11:22
Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами ВСУ
Командующий Медицинскими силами ВСУ Константин Гуменюк. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый представил коллективу нового командующего Медицинскими силами ВСУ. Речь идет о полковнике медицинской службы Константине Гуменюке, назначенном на эту должность Указом Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Михаил Драпатый сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Новый командующий Медицинскими силами ВСУ Константин Гуменюк

Военный хирург Гуменюк прошел подготовку в ДШВ и в свое время был хирургом ВСУ. Он имеет значительный опыт работы в самых сложных случаях и пользуется авторитетом среди военных и гражданских медиков, а также волонтеров.

Новий командувач Медичних сил ЗСУ Костянтин Гуменюк
Представление командующего Медицинскими силами ВСУ. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Драпатый сообщил, что теперь задача Гуменюка — стать лидером новых качественных изменений в Медицинских силах.

"Использовать кредит доверия, чтобы сделать медицинскую помощь нашим воинам действительно соответствующей вызовам современной войны: более технологичной, оперативной, ориентированной на результат. И этот результат — не количество аптечек, госпиталей или проведенных совещаний. А то, сколько жизней украинских военнослужащих удастся сохранить", — отметил он.

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Костянтин Гуменюк та Михайло Драпатий
Михаил Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами ВСУ Константина Гуменюка. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

По словам главнокомандующего, крайне важно преодолеть кадровый дефицит в медицинской системе ВСУ. Необходимо привлечь больше квалифицированных врачей и медицинского персонала, а также направить все усилия на помощь фронту.

"Отдельно говорили о работе генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука. То, что было сделано за время его руководства, является важной частью развития Медицинских сил. Продолжаем работать, чтобы сделать наши Медицинские силы более эффективными и сильными — вместе со всеми Вооружёнными Силами Украины", — добавил Драпатый.

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Пост Драпатого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Минобороны назначило полковника Артема Мартыненко заместителем главнокомандующего ВСУ. Соответствующий приказ в отношении личного состава был подписан 1 сентября 2026 года.

Ранее начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев сообщил, что Драпатый отменил более 30 приказов Генерального штаба, утративших актуальность. По его словам, эти документы предусматривали чрезмерную формальную отчетность и выполнение мероприятий в соответствии с устаревшими требованиями.

ВСУ медики Украина армия Михаил Драпатый
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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