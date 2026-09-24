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Главная Новости дня Артем Мартыненко стал новым заместителем главнокомандующего ВСУ

Артем Мартыненко стал новым заместителем главнокомандующего ВСУ

Ua ru
24 сентября 2026 14:05
Артем Мартыненко стал заместителем главнокомандующего ВСУ
Артем Мартыненко. Фото: Artem Martynenko/Facebook

Министерство обороны Украины назначило полковника Артема Мартыненко новым заместителем главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Соответствующий приказ по личному составу подписан 1 сентября 2026 года. Он возглавит направление цифровизации и внедрения современных информационных технологий в вооруженных силах.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Артем Мартыненко стал заместителем главнокомандующего ВСУ

"Приказом министра обороны Украины (по личному составу) от 01.09.2026 года полковник Мартыненко Артем Геворкович назначен на должность заместителя главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — говорится в сообщении.

Артем Мартиненко
Новый заместитель главнокомандующего Артем Мартыненко. Фото: Генштаб ВСУ

Что известно об Артеме Мартыненко

Артем Мартыненко является ведущим специалистом в сфере информационных технологий и военно-технических разработок. Он приобрел широкую известность как один из главных разработчиков и архитекторов украинской интегрированной боевой системы DELTA, которая обеспечивает оперативное управление войсками, обработку данных в реальном времени и ситуационную осведомленность на поле боя.

В частности, Мартыненко будет отвечать за направление цифровизации Вооруженных Сил Украины.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полковника Виталия Саранцева, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый пересмотрел нормативные требования Генштаба и отменил более 30 приказов, утративших актуальность. В частности, эти документы предусматривали чрезмерную формальную отчетность.

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Минобороны ВСУ Украина Генштаб ВСУ Михаил Драпатый
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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