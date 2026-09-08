Анна Гвоздяр назначена заместителем министра обороны Украины: что о ней известно

Анна Гвоздяр. Фото: Минобороны Украины

Во вторник, 8 сентября, Министерство обороны Украины произвело кадровые изменения и назначило на должность заместителя главы ведомства Анну Гвоздяр. Она будет координировать работу национального оборонно-промышленного комплекса, ориентируясь на срочные запросы фронта, и налаживает партнерские отношения с союзниками в сфере оборонного экспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Анна Гвоздяр стала заместительницей главы Минобороны Украины Евгения Хмары

Анну Гвоздяр официально назначили на должность заместителя министра обороны Украины. Её ключевой задачей определено развитие мощного национального производства вооружений, способного оперативно удовлетворять насущные потребности военных в зоне боевых действий и одновременно формировать долгосрочное преимущество государства над врагом.

Она должна обеспечить своевременное снабжение подразделений необходимыми отечественными средствами для отражения российских угроз. Кроме того, в сферу её ответственности входит работа с внешними рынками.

Речь идет о создании механизмов продажи тех образцов украинской оборонной продукции, объемы производства которых превышают текущие потребности фронта. В частности, Украина надеется, что такой экспорт поможет углубить уровень сотрудничества со странами-партнерами и привлечь дополнительные средства в развитие украинского сектора безопасности.

Читайте также:

Кто такая Анна Гвоздяр

Новоназначенная заместительница министра имеет многолетний опыт управления оборонными и промышленными процессами. В частности, в этой же структуре она уже работала заместителем главы ведомства с 25 июля 2025 года по 21 января 2026 года, после чего до сентября 2026 года оставалась в команде в качестве советника министра обороны. До этого, с 22 сентября 2023 года по 25 июля 2025 года, Анна Гвоздяр занимала должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Анна Гвоздяр. Фото: Минобороны Украины

Анна Юрьевна Гвоздяр родилась в городе Бар Винницкой области. Она свободно владеет украинским, польским и английским языками. Профильное образование получила в Государственном высшем учебном заведении «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», где училась с 2008 по 2013 год и получила диплом бакалавра по менеджменту и квалификацию преподавателя экономики.

Свою профессиональную деятельность она начинала в частном бизнесе, где с октября 2012 по август 2021 года возглавляла ООО «Протеже». Параллельно с июля 2015 по апрель 2016 года работала советником главы Луганской военно-гражданской администрации.

В мае 2021 года специалистка присоединилась к работе Благотворительного фонда Сергея Притулы в должности заместителя директора по совместительству, а с августа того же года перешла на эту должность на постоянной основе. Впоследствии, в период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, она руководила этой благотворительной организацией непосредственно в должности директора.

Новини.LIVE сообщали, что Украина направила в НАТО список наиболее необходимого вооружения для ПВО и ПРО, призвав союзников максимально ускорить поставки. Этот вопрос станет главным на заседании в формате "Рамштайн" 8 сентября.

Между тем дефицит в украинском оборонном бюджете достиг 27 миллиардов долларов. Минобороны планирует покрыть этот дефицит за счет досрочного поступления средств по кредиту ЕС и дополнительных взносов от стран-партнеров.