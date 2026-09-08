Ганна Гвоздяр призначена заступницею міністра оборони України: що про неї відомо

Ганна Гвоздяр. Фото: Міноборони України

У вівторок, 8 вересня, Міністерство оборони України здійснило кадрові зміни та призначило на посаду заступника глави відомства Ганну Гвоздяр. Вона координуватиме роботу національного оборонно-прмислового комплексу, орієнтуючись на термінові запити фронту та вибудує партнерства із союзниками через оборонний експорт.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Ганна Гвоздяр стала заступницею глави Міноборони України Євгенія Хмари

Ганну Гвоздяр офіційно призначили на посаду заступниці міністра оборони України. Її ключовим завданням визначено розбудову потужного національного виробництва озброєння, здатного оперативно закривати нагальні запити військових у зоні бойових дій та водночас формувати тривалу перевагу держави над ворогом.

Вона має створити вчасне забезпечення підрозділів необхідними вітчизняними засобами для відбиття російських загроз. Окрім того, напрям її відповідальності охоплює роботу із зовнішніми ринками.

Йдеться про створення механізмів продажу тих зразків української оборонної продукції, обсяги виготовлення яких перевищують поточні потреби фронту. Зокрема, Україна сподівається, що такий експорт допоможе поглибити рівень співпраці з країнами-партнерами та залучити додаткові кошти у розвиток українського сектора безпеки.

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Хто така Ганна Гвоздяр

Новопризначена заступниця міністра має тривалий досвід управління оборонними та промисловими процесами. Зокрема, у цій же структурі вона вже працювала заступницею очільника відомства з 25 липня 2025 року по 21 січня 2026 року, після чого до вересня 2026 року залишалася в команді як радниця міністра оборони. Перед цим, із 22 вересня 2023 року по 25 липня 2025 року, Ганна Гвоздяр обіймала посаду заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ганна Гвоздяр. Фото: Міноборони України

Ганна Юріївна Гвоздяр народилася у місті Бар Вінницької області. Вона вільно володіє українською, польською та англійською мовами. Профільну освіту здобула у стінах Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", де навчалася з 2008 по 2013 рік і отримала диплом бакалавра з менеджменту та кваліфікацію викладача економіки.

Свою професійну діяльність вона починала в приватному бізнесі, де з жовтня 2012 по серпень 2021 року очолювала ТОВ "Протеже". Паралельно з липня 2015 по квітень 2016 року працювала радницею голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

У травні 2021 року фахівчиня долучилася до роботи Благодійного фонду Сергія Притули на посаді заступниці директора за сумісництвом, а із серпня того ж року перейшла на цю роль на постійній основі. Згодом, у період із вересня 2022 по вересень 2023 року, вона керувала цією благодійною організацією безпосередньо на посаді директорки.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна надіслала до НАТО список найбільш потрібної зброї для ППО та ПРО, закликавши союзників максимально прискорити поставки. Це питання стане головним на засіданні у форматі "Рамштайн" 8 вересня.

Тим часом нестача в українському оборонному бюджеті сягнула 27 мільярдів доларів. Міноборони планує перекрити цей дефіцит за рахунок дострокового надходження коштів з кредиту ЄС та додаткових внесків від країн-партнерів.