Артем Мартиненко. Фото: Artem Martynenko/Facebook

Міністерство оборони України призначило полковника Артема Мартиненка новим заступником головнокомандувача Збройних Сил України. Відповідний наказ по особовому складу підписано 1 вересня 2026 року. Він очолить напрям цифровізації та впровадження сучасних інформаційних технологій у війську.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ

"Наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 01.09.2026 року полковника Мартиненка Артема Геворковича призначено на посаду заступника головнокомандувача Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Новий заступник головнокомандувача Артем Мартиненко. Фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про Артема Мартиненка

Артем Мартиненко є провідним фахівцем у сфері інформаційних технологій та військово-технічних розробок. Він здобув широку відомість як один із головних розробників та архітекторів української інтегрованої бойової системи DELTA, яка забезпечує оперативне управління військами, обробку даних у реальному часі та ситуаційну обізнаність на полі бою.

Зокрема, Мартиненко відповідатиме за напрям цифровізації Збройних Сил України.

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