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Головна Новини дня Костянтин Гуменюк очолив Медичні сили ЗСУ

Костянтин Гуменюк очолив Медичні сили ЗСУ

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5 жовтня 2026 11:22
Драпатий представив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Командувач Медичний сил ЗСУ Костянтин Гуменюк. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий представив колективу нового командувача Медичних сил ЗСУ. Йдеться про полковника медичної служби Костянтина Гуменюка, якого призначили на посаду Указом Президента України Володимира Зеленського.

Про це Михайло Драпатий повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Новий командувач Медичних сил ЗСУ Костянтин Гуменюк

Військовий хірург Гуменюк пройшов підготовку у ДШВ та свого часу був хірургом ЗСУ. Він має значний досвід роботи у найскладніших випадках і користується авторитетом серед військових та цивільних медиків, а також волонтерів.

Новий командувач Медичних сил ЗСУ Костянтин Гуменюк
Представлення командувача Медичних сил ЗСУ. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Драпатий повідомив, що тепер завданням Гуменюка є стати лідером нових якісних змін у Медичних силах

"Використати кредит довіри, щоб зробити медичну допомогу нашим воїнам справді відповідною викликам сучасної війни: більш технологічною, оперативною, орієнтованою на результат. І цей результат — не кількість аптечок, шпиталів чи проведених нарад. А те, скільки життів українських військовослужбовців вдасться зберегти", — зазначив він.

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Михайло Драпатий представив нового командувача Медичних сил ЗСУ Костянтина Гуменюка. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

За словами головнокомандувача, вкрай важливо подолати кадровий дефіцит у медичній системі ЗСУ. Необхідно залучити більше фахових лікарів та медперсоналу, а також спрямувати всі зусилля на допомогу фронту.

"Окремо говорили про роботу генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Те, що було зроблено за час його керівництва, є важливою частиною розвитку Медичних сил. Працюємо далі, щоб робити наші Медсили ефективнішими й сильнішими — разом з усіма Збройними Силами України", — додав Драпатий.

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Допис Драпатого. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVEМіноборони призначило полковника Артема Мартиненка заступником головнокомандувача ЗСУ. Відповідний наказ щодо особового складу підписали 1 вересня 2026 року. 

Раніше начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев повідомив, що Драпатий скасував понад 30 наказів Генерального штабу, які втратили актуальність. За його словами, ці документи передбачали надмірну формальну звітність та виконання заходів за застарілими вимогами.

ЗСУ медики Україна армія Михайло Драпатий
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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