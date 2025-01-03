Повестки украинцам в Польше - что говорит власть

Польские фермеры заблокировали границу. Фото: Polskie Radio Lublin

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук заявил, что польские фермеры чувствуют угрозу со стороны украинских продуктов. Причина в высоком качестве и конкурентной цене последних.

Об этом Марчук сказал в эфире "Ми — Україна" в пятницу, 3 января.

Читайте также:

Конкуренция польских и украинских фермеров

"В рамках беспошлинной программы, когда Украина экспортировала значительное количество продукции, поляки поняли, что наша продукция является не только качественной, но и дешевле. Это вызывает у них опасения относительно конкуренции", — объяснил Марчук.

Он также отметил, что любые противоречия или конфликты между сторонами часто связывают с Украиной, поскольку украинский аграрный сектор имеет значительное влияние на европейский рынок.

Напомним, польские фермеры согласились приостановить акцию протеста на границе с Украиной до 10 декабря. Правда, протестующие угрожают возобновить блокирование границы, если их условия не выполнят.

Добавим, в Польше почти 60% украинцев, которые переехали после начала войны, имеют месячный доход в пределах 4 тысяч злотых нетто, что соответствует примерно 40,8 тысячи гривен. Самые высокие заработки наблюдаются в сферах транспорта, строительства и информационных технологий.