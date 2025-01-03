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Конкуренція Польщі та України — фермери в побоюванні

3 січня 2025 16:26
Катерина Османська - Редактор
Польські фермери відчувають загрозу з боку українських продуктів
Польські фермери заблокували кордон. Фото: Polskie Radio Lublin
Катерина Османська - Редактор

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що польські фермери відчувають загрозу з боку українських продуктів. Причина у високій якості та конкурентній ціні останніх.

Про це Марчук сказав в ефірі "Ми — Україна" у п'ятницю, 3 січня.

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"У рамках безмитної програми, коли Україна експортувала значну кількість продукції, поляки зрозуміли, що наша продукція є не тільки якісною, а й дешевшою. Це викликає у них побоювання щодо конкуренції", — пояснив Марчук.

Він також зазначив, що будь-які суперечності чи конфлікти між сторонами часто пов'язують з Україною, оскільки український аграрний сектор має значний вплив на європейський ринок.

Нагадаємо, польські фермери погодились призупинити акцію протесту на кордоні з Україною до 10 грудня. Щоправда, протестувальники погрожують відновити блокування кордону, якщо їхні умови не виконають.

Додамо, в Польщі майже 60% українців, які переїхали після початку війни, мають місячний дохід у межах 4 тисяч злотих нетто, що відповідає приблизно 40,8 тисячі гривень. Найвищі заробітки спостерігаються у сферах транспорту, будівництва та інформаційних технологій.

Польща продукти Україна фермери зерно війна в Україні

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