Бейкон раскритиковал позицию Трампа по поводу войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон раскритиковал попытки американского лидера Дональда Трампа занять позицию "нейтрального арбитра" в войне России против Украины. Он заявил, что Соединённые Штаты Америки должны поддерживать Киев.

Об этом Дон Бейкон сказал в комментарии корреспондентке Новини․LIVE Ульяне Бойчук.

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Позиция Трампа

"Конгресс должен занять правильную позицию. Мы должны четко встать на сторону Украины. Знаете, у меня есть определенные претензии к президенту. Президент ведет себя как нейтральный арбитр между двумя сторонами, которые просто сражаются, но это не так. Здесь добро против зла, свобода против тоталитаризма", — отметил Бейкон.

По его словам, Америка должна четко стоять на стороне свободы, достоинства и прав человека, а это Украина.

Бейкон заявил, что принятие законопроекта о санкциях в отношении России — лишь минимум необходимых шагов. Также он призвал мир помогать Украине сбивать российские баллистические ракеты в преддверии зимы.

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Законопроект предусматривает для президента США возможность вводить тарифы в отношении стран, покупающих российскую нефть, однако не устанавливает для него такой обязанности.

В то же время Бейкон заявил, что Конгресс может оказывать давление на главу государства, чтобы тот воспользовался этими полномочиями. По его словам, если Трамп откажется это делать, такая позиция может остаться в истории как его вина.

Также конгрессмен отметил, что недавно вернулся из Украины.

"Я чрезвычайно горжусь и впечатлён мужеством, изобретательностью и стойкостью Украины", — добавил Бейкон

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на конгрессмена Майкла Макколла, Дональд Трамп пообещал подписать законопроект о санкциях в отношении России. По его словам, после окончательного голосования в Палате представителей документ будет направлен главе Белого дома.

Также Палата представителей Конгресса США одобрила решение, которое открывает путь к окончательному рассмотрению законопроекта о санкциях против России, разработанного при участии покойного сенатора Линдси Грэма.