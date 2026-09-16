Бейкон раскритиковал позицию Трампа по поводу войны в Украине

Конгрессмен Бейкон раскритиковал подход Трампа к войне в Украине
Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон раскритиковал попытки американского лидера Дональда Трампа занять позицию "нейтрального арбитра" в войне России против Украины. Он заявил, что Соединённые Штаты Америки должны поддерживать Киев.
Об этом Дон Бейкон сказал в комментарии корреспондентке Новини․LIVE Ульяне Бойчук.
Позиция Трампа
"Конгресс должен занять правильную позицию. Мы должны четко встать на сторону Украины. Знаете, у меня есть определенные претензии к президенту. Президент ведет себя как нейтральный арбитр между двумя сторонами, которые просто сражаются, но это не так. Здесь добро против зла, свобода против тоталитаризма", — отметил Бейкон.
По его словам, Америка должна четко стоять на стороне свободы, достоинства и прав человека, а это Украина.
Бейкон заявил, что принятие законопроекта о санкциях в отношении России — лишь минимум необходимых шагов. Также он призвал мир помогать Украине сбивать российские баллистические ракеты в преддверии зимы.
Законопроект предусматривает для президента США возможность вводить тарифы в отношении стран, покупающих российскую нефть, однако не устанавливает для него такой обязанности.
В то же время Бейкон заявил, что Конгресс может оказывать давление на главу государства, чтобы тот воспользовался этими полномочиями. По его словам, если Трамп откажется это делать, такая позиция может остаться в истории как его вина.
Также конгрессмен отметил, что недавно вернулся из Украины.
"Я чрезвычайно горжусь и впечатлён мужеством, изобретательностью и стойкостью Украины", — добавил Бейкон
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на конгрессмена Майкла Макколла, Дональд Трамп пообещал подписать законопроект о санкциях в отношении России. По его словам, после окончательного голосования в Палате представителей документ будет направлен главе Белого дома.
Также Палата представителей Конгресса США одобрила решение, которое открывает путь к окончательному рассмотрению законопроекта о санкциях против России, разработанного при участии покойного сенатора Линдси Грэма.