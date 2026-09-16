Бейкон розкритикував позицію Трампа щодо війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон розкритикував намагання американського лідера Дональда Трампа займати позицію "нейтрального арбітра" у війні Росії проти України. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні підтримувати Київ.

Про це Дон Бейкон сказав у коментарі кореспондентці Новини․LIVE Уляні Бойчук.

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Позиція Трампа

"Конгрес повинен зайняти правильну позицію. Ми маємо чітко стати на бік України. Знаєте, я маю певні претензії до президента. Президент поводиться як нейтральний арбітр між двома сторонами, які просто бʼються, але це не так. Тут добро проти зла, свобода проти тоталітаризму", — зазначив Бейкон.

За його словами, Америка повинна чітко стояти на боці свободи, гідності та прав людини, а це Україна.

Бейкон заявив, що ухвалення санкційного законопроєкту щодо Росії є лише мінімумом необхідних кроків. Також він закликав світ допомагати Україні збивати російські балістичні ракети напередодні зими.

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Водночас Бейкон заявив, що Конгрес може чинити тиск на главу держави, аби той скористався цими повноваженнями. За його словами, якщо Трамп відмовиться це робити, така позиція може залишитися в історії як його провина.

Також конгресмен зазначив, що нещодавно повернувся з України.

"Я надзвичайно пишаюся і вражений мужністю, винахідливістю та стійкістю України", — додав Бейкон

Як писали Новини.LIVE з посиланням на когресмена Майкла Маккола, Дональд Трамп пообіцяв поставити свій підпис під санкційним законопроєктом щодо Росії. За його словами, після остаточного голосування в Палаті представників документ буде направлено главі Білого дому.

Також Палата представників Конгресу США схвалила рішення, яке відкриває шлях до фінального розгляду санкційного законопроєкту проти Росії, розробленого за участю покійного сенатора Ліндсі Грема.