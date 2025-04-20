Конгрессмен США Джо Уилсон раскритиковал "Пасхальное перемирие" Путина

Конгрессмен США Джо Уилсон. Фото: Reuters

Американский политик и конгрессмен Джо Уилсон раскритиковал "Пасхальное перемирие" Путина. Он назвал "перемирие" фейковым, а Путина "военным преступником".

Таким мнением Уилсон поделился на своей странице в соцсети Х в субботу, 19 апреля.

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Так, член Палаты представителей США от Республиканской партии раскритиковал заявление Путина о "Пасхальном перемирии" в Украине.

Уилсон обвинил Путина во лжи и назвал его "военным преступником".

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", — отметил конгрессмен США.

Также он добавил, что история запомнит Путина как "слабого и жалкого человека". Уилсон сказал: "Благодарны, что стоим вместе с Украиной".

Скриншот сообщения Джо Уилсона/X

Напомним, что в субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие". Глава Кремля заявил, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Однако россияне не сдержали "перемирие", которое объявил их лидер. Так, по информации Зеленского, по состоянию на утро 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий.