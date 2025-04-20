Конгресмен США Джо Вілсон розкритикував “Великоднє перемир’я” Путіна

Конгресмен США Джо Вілсон. Фото: Reuters

Американський політик та конгресмен Джо Вілсон розкритикував "Великоднє перемир’я" Путіна. Він назвав "перемир’я" фейковим, а Путіна "воєнним злочинцем".

Такою думкою Вілсон поділився на своїй сторінці у соцмережі Х у суботу, 19 квітня.

Реклама

Читайте також:

Конгресмен США висміяв "Великоднє перемир'я" РФ

Отже, член Палати представників США від Республіканської партії розкритикував заяву Путіна про "Великоднє перемир’я" в Україні.

Вілсон звинуватив Путіна в брехні та назвав його "воєнним злочинцем".

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні", — зазначив конгресмен США.

Також він додав, що історія запам'ятає Путіна як "слабку і жалюгідну людину". Вілсон сказав: "Вдячні, що стоїмо разом з Україною".

Скриншот повідомлення Джо Вілсона/X

Нагадаємо, що у суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я". Очільник Кремля заявив, що нібито війська РФ зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Однак росіяни не дотрималися "перемир'я", яке оголосив їхній лідер. Відтак, за інформацію Зеленського, станом на ранок 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій.