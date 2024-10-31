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Конфликт между УП и советником Зеленского — что говорят в ОП

31 октября 2024 15:37
Карина Приходько - Редактор
Скандал Литвина с УП — советник президента отрицает конфликт
Дмитрий Литвин и Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что у него не было никаких конфликтов с изданием "Украинская правда". По его словам, заявления руководства медиа, что он оказывает на них давление, не соответствует действительности.

Об этом Дмитрий Литвин сказал в интервью "Детектор Медиа".

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Отвечая на вопрос журналистки о конфликте между ним и УП, Литвин ответил, что не считает, что у него есть конфликт с изданием.

"Чтобы конфликтовать, нужно две стороны", — сказал он.

В то же время журналистка привела пример заявления издания о том, что Литвин оказывает давление на должностных лиц и на рекламодателей, чтобы те не сотрудничали с УП, что должностное лицо категорически отрицал.

"Я с тех пор пытаюсь выяснить: кто же эти рекламодатели или чиновники, на которых я кричу или что-то от них требую. Не выяснил до сих пор, потому что нет этого в природе. Я вообще устал объяснять, что мне неинтересно, чем занимается "Украинская правда", — заявил Дмитрий Литвин.

Что предшествовало

В начале октября главная редактор издания Севгиль Мусаева в интервью Института массовой информации (ИМИ) заявила, что на редакцию оказывается давление со стороны Офиса президента Украины. Журналисты также сообщили, что ОП неформально запрещает должностными лицами общаться с изданием, давать комментарии, приходить на интервью и т.д.

Кроме того, по словам Мусаевой, оказывается давление на потенциальных рекламодателей, чтобы ослабить финансовое положение независимого медиа. По свидетельствам команды УП, все это происходит без каких-либо официальных распоряжений, непрозрачным и непубличным способом.

В защиту УП стала Комиссия журналистской этики (КЖЭ). На своей официальной странице она опубликовала заявление, где выразила свою поддержку изданию и осудила любое препятствование законной деятельности редакций и журналистов, свободному обмену мнениями и распространению общественно важной информации.

Напомним, Дмитрий Литвин также рассказал, как выбирают медиа для разговора с Зеленским. По его словам, команда опирается прежде всего на время, выделенное для этого разговора, и на тематику обсуждения.

Кроме того, он объяснил приглашение администраторов Telegram-каналов на "офрек". Он отметил, что они присутствовали однажды.

Владимир Зеленский конфликт Офис президента Украинская правда СМИ

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