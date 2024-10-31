Скандал Литвина з УП — радник президента заперечив конфлікт

Дмитро Литвин та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що у нього не було ніяких конфліктів з виданням "Українська правда". За його словами, заяви керівництва медіа, що він чинить на них тиск, не відповідає дійсності.

Про це Дмитро Литвин сказав в інтерв'ю "Детектор Медіа".

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Що каже Литвин про конфлікт з УП

Відповідаючи на питання журналістки про конфлікт між ним та УП, Литвин відповів, що не вважає, що у нього є якийсь конфлікт з виданням.

"Щоб конфліктувати, треба дві сторони", — сказав він.

Водночас журналістка навела приклад заяви видання про те, що Литвин чинить тиск на посадовців і на рекламодавців, щоб ті не співпрацювали з УП, що посадовець категорично заперечив.

"Я з того часу намагаюся з’ясувати: хто ж ці рекламодавці або посадовці, на яких я кричу або щось від них вимагаю. Не з’ясував досі, тому що немає цього в природі. Я взагалі втомився пояснювати, що мені нецікаво, чим займається "Українська правда"", — заявив Дмитро Литвин.

Що передувало

На початку жовтня головна редакторка видання Севгіль Мусаєва в інтерв’ю Інституту масової інформації (ІМІ) заявила, що на редакцію чиниться тиск з боку Офісу президента України. Журналісти також повідомили, що ОП неформально забороняє посадовцями спілкуватися з виданням, давати коментарі, приходити на інтерв'ю тощо.

Крім того, за словами Мусаєвої, чиниться тиск на потенційних рекламодавців, щоб послабити фінансове становище незалежного медіа. За свідченнями команди УП, все це відбувається без будь-яких офіційних розпоряджень, в непрозорий і непублічний спосіб.

На захист УП стала Комісія журналістської етики (КЖЕ). На своїй офіційній сторінці вона опублікувала заяву, де висловила свою підтримку виданню та засудила будь-яке перешкоджання законній діяльності редакцій і журналістів, вільному обміну думками та поширенню суспільно важливої інформації.

Нагадаємо, Дмитро Литвин також розповів, як обирають медіа для розмови з Зеленським. За його словами, команда опирається перш за все на час, який виділений для цієї розмови, та на тематику обговорення.

Крім того, він пояснив запрошення адміністраторів Telegram-каналів на "офреку". Він зазначив, що вони були присутні один раз.