Як відбирають ЗМІ для розмов з Зеленським — пояснення ОП

Пресконференція Володимира Зеленського. Фото: Детектор Медіа

Команда Президента України Володимира Зеленського, обираючи медіа, які потрапляють на "офрек", опирається перш за все на час, який виділений для цієї розмови, та на тематику обговорення. Зазвичай, це 20-30 людей з різних ЗМІ.

Про це розповів радник із питань комунікації Зеленського Дмитро Литвин в інтерв'ю "Детектор Медіа".

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Литвин пояснив, що на заходи для розмови з президентом неможливо запросити усі медіа, які подали для цього заявки, адже це займе дуже багато часу.

"Є певне математичне обмеження. Якщо вам потрібно запросити 20-30 осіб, ви вже змушені обирати, які медіа будуть присутні, а які — ні. Це нормальний, фізичний процес. Ви ж не можете запросити 50, 100 чи 300 людей, адже треба організувати якісне спілкування. Відповідно, ви будете дивитися на цей список як на представників або брендів, що, на мою думку, неефективно, або на представників певних груп аудиторії", — сказав він.

Також радник президента додав, що відповідний список ЗМІ формується від мети "офреку". До прикладу, якщо це "офрек" перед міжнародними подіями, то фокус робиться на тих, хто працює з міжнародною аудиторією. Якщо ж мета внутрішньоукраїнська, то запрошують українські медіа, які охоплюють різні внутрішні аудиторії.

"Якщо виникають претензії, чому хтось потрапив на "офрек", а хтось — ні, по-перше, визначення медіа завжди відбувається так, щоби максимум аудиторії було охоплено завдяки тим, хто є. Це звична проблема: когось запросили, когось ні. Наприклад, є медіа, які взагалі були кілька разів, вони б могли сказати, що це проблема. А є ті, хто, скажімо, йде зараз на "офрек", пропустить наступний, але буде запрошений через один, умовно кажучи", — сказав Дитро Литвин.

Нагадаємо, Литвин також заявив, що Володимир Зеленський зараз є головною медійною персоною в Україні. Всі звинувачення Офісу президента в утиску опозиційних чи інших ЗМІ, що критикують президента є некоректними.