Зеленський є зараз центральною фігурою в українських медіа, заявив його радник з комунікацій

Володимир Зеленський з прихильниками. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зараз є головною медійною персоною в Україні. Всі звинувачення Офісу президента в утиску опозиційних чи інших ЗМІ, що критикують президента є некоректними.

Про це в інтерв'ю Детектор Медія заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

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Литвин стверджує, що "президент об'єктивно став головним медіа країни" і це відображає його роль як лідера та центральної фігури в українській політиці, яка формує та транслює основні наративи держави. Литвин підкреслює, що Зеленський має унікальну здатність доносити свої думки та ідеї до широкої аудиторії, що робить його ключовою фігурою в інформаційному просторі країни.

"Моя робота полягає в тому, щоб визначити наратив, який транслюється від імені президента", — зазначив Литвин.

Він зазначає, що постійна комунікація з президентом та іншими важливими фігурами є критично важливою. Це дозволяє швидко реагувати на зміни в політичній ситуації та адаптувати наративи відповідно до нових обставин.

Тиск Офісу президента на ЗМІ

Литвин також коментував звинувачення в тиску на медіа з боку Офісу президента, зокрема на видання "Українська правда". Він зазначає, що ці звинувачення є неконкретними і не мають під собою чітких доказів. Він також підкреслює, що Офіс президента завжди відкритий до діалогу з медіа і готовий відповідати на будь-які питання та зауваження.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа.