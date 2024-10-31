Зеленский сейчас центральная фигура в украинских медиа, заявил его советник по коммуникациям

Владимир Зеленский с поклонниками. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский сейчас главной медийной персоной в Украине. Все обвинения Офиса президента в притеснении оппозиционных или других критикующих президента СМИ некорректны.

Об этом в интервью Детектор Медиа заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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В чем уникальность заявлений Зеленского

Литвин утверждает, что "президент объективно стал главным медиа страны" и отражает его роль как лидера и центральной фигуры в украинской политике, которая формирует и транслирует основные нарративы государства. Литвин подчеркивает, что Зеленский обладает уникальной способностью доносить свои мысли и идеи широкой аудитории, что делает его ключевой фигурой в информационном пространстве страны.

"Моя работа состоит в том, чтобы определить нарратив, который транслируется от имени президента", — отметил Литвин.

Он отмечает, что постоянная коммуникация с президентом и другими важными фигурами критически важна. Это позволяет быстро реагировать на изменения в политической ситуации и адаптировать нарративы в соответствии с новыми обстоятельствами.

Давление офиса президента на СМИ

Литвин также комментировал обвинения в давлении на медиа со стороны Офиса президента, в частности, на издание "Украинская правда". Он отмечает, что эти обвинения неконкретны и не имеют под собой четких доказательств. Он также подчеркивает, что Офис президента всегда открыт к диалогу с медиа и готов отвечать на любые вопросы и замечания.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы не тема переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.