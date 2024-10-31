Как отбирают СМИ для разговоров с Зеленским — объяснение ОП

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: Детектор Медіа

Команда Президента Украины Владимира Зеленского, выбирая медиа, которые попадают на "офрек", опирается прежде всего на время, выделенное для этого разговора, и на тематику обсуждения. Обычно это 20-30 человек из разных СМИ.

Об этом рассказал советник по вопросам коммуникации Зеленского Дмитрий Литвин в интервью "Детектор Медіа".

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Литвин пояснил, что на мероприятия по разговору с президентом невозможно пригласить все медиа, которые подали для этого заявки, ведь это займет очень много времени.

"Есть определенное математическое ограничение. Если вам нужно пригласить 20-30 человек, вы уже вынуждены выбирать, какие медиа будут присутствовать, а какие — нет. Это нормальный, физический процесс. Вы же не можете пригласить 50, 100 или 300 человек, ведь надо организовать качественное общение. Соответственно, вы будете смотреть на этот список как на представителей или брендов, что, на мой взгляд, неэффективно, или на представителей определенных групп аудитории", — сказал он.

Также советник президента добавил, что соответствующий список СМИ формируется от цели "офрека". К примеру, если это "офрек" перед международными событиями, то фокус делается на тех, кто работает с международной аудиторией. Если же цель внутриукраинская, то приглашают украинские медиа, охватывающие разные внутренние аудитории.

"Если возникают претензии, почему кто-то попал на "офрек", а кто-то — нет, во-первых, определение медиа всегда происходит так, чтобы максимум аудитории был охвачен благодаря тем, кто есть. Это обычная проблема: кого-то пригласили, кого-то нет. Например, есть медиа, которые вообще были несколько раз, они бы могли сказать, что это проблема. А есть те, кто, скажем, идет сейчас на "офрек", пропустит следующий, но будет приглашен через один, условно говоря", — сказал Дитро Литвин.

Напомним, Литвин также заявил, что Владимир Зеленский сейчас является главной медийной персоной в Украине. Все обвинения Офиса президента в притеснении оппозиционных или других критикующих президента СМИ некорректны.