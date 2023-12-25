Латвия передала Украине авто почти на миллион евро, которые конфисковала у пьяных водителей - детали

Колонна авто следует из Латвии в Украину. Фото:UkReinis Pozņaks/Twitter

Латвия передала Украине почти на миллион евро автомобилей. Транспортные средства конфисковали у пьяных водителей.

Об этом пишет Delfi.

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Сколько автомобилей Латвия передала Украине

По состоянию на середину декабря Латвия послала в Украину 271 автомобиль. Их общая стоимость оценивается в 903,5 тысяч евро.

Латвийское правительство готовит документы о передаче Украине еще 34 автомобилей общей стоимостью 161,9 тыс. евро.

Как происходила передача

16 февраля 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины. Они позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства конфискованные транспортные средства.

Позже Украине решили передавать конфискованные транспортные средства, водители которых находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, более тысячи находящихся в Латвии россиян рискуют быть депортированы в свою родную страну. Причиной тому является то, что российские граждане не отвечают законодательным требованиям по оформлению документов для временного пребывания.