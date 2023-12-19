Люди на вулицях Риги. Фото: Global Look Press

Понад тисяча росіян, які перебувають у Латвії, ризикують бути депортовані до своєї рідної країни. Причиною цього є те, що російські громадяни не відповідають законодавчим вимогам щодо оформлення документів для тимчасового перебування.

Про це повідомила керівник Управління з громадянства та міграції Латвії (УДГМ) Майра Розе, пише Delfi.

Читайте також:

Росіян можуть видворити з Латвії

Розе згадала, що близько 15 500 громадян Росії запросили дозвіл на постійне проживання в Латвії, тоді як приблизно 3 000 осіб запросили тимчасове проживання.

Вона вказала, що близько двох тисяч двохсот осіб не виконали обов'язкових процедур для продовження їхнього перебування в державі. Ця кількість може бути скоригована, оскільки продовжує збільшуватися кількість поданих заяв. На додаток, Департамент з питань громадянства та міграції направив запит до Державної прикордонної служби для уточнення, чи не залишили країну деякі зі згаданих осіб.

Очікується, що точніша інформація буде доступна до кінця тижня.

"Понад тисячу людей мають бути депортовані. Ми бачимо, що багато хто запізнився і все ще намагається оформити документи на тимчасове проживання, але, на жаль, ми змушені їм повідомити, що вони повинні покинути країну, оскільки жодна з умов закону на них не поширюється", — заявила Розе.

Нагадаємо, що туристи з Росії вирішили привезти додому цілу валізу сувенірів, які вони майже вкрали у готелі в турецькій Аланії. Проте задуми росіян викрили.

Крім того, поблизу російської столиці у місті Єгор'євську дівчина облила робітницю відділення Ощадбанку зеленкою. При цьому вона вигукнула "Слава Україні".