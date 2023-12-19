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Латвия хочет выгнать из страны тысячу россиян

19 декабря 2023 12:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Латвия может выгнать из страны россиян - с чем это связано
Люди на улицах Риги. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Свыше тысячи россиян, находящихся в Латвии, рискуют быть депортрованы в свою родную страну. Причина этого заключается в том, что российские граждане не соответствуют законодательным требованиям по оформлению документов для временного пребывания.

Об этом сообщила  руководитель Управления по гражданству и миграции Латвии (УДГМ) Майра Розе, пишет Delfi.

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Розе упомянула, что около 15 500 граждан России запросили разрешение на постоянное проживание в Латвии, в то время как примерно 3 000 человек запросили временное проживание.

Она указала, что около двух тысяч двухсот человек не выполнили обязательные процедуры для продления их нахождения в государстве. Это количество может быть скорректировано, так как продолжает увеличиваться число поданных заявлений. В добавление, Департамент по вопросам гражданства и миграции направил запрос в Государственную пограничную службу для уточнения, не покинули ли страну некоторые из упомянутых лиц.

Ожидается, что более точная информация будет доступна к концу недели.

"Свыше тысячи человек должны быть депортированы. Мы видим, что многие опоздали и всё ещё пытаются оформить документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им сообщить, что они должны покинуть страну, так как ни одно из условий закона на них не распространяется", — заявила Розе.

Напомним, что туристы из России решили привезти домой целый чемодан сувениров, которые они почти украли в гостинице в турецкой Алании. Однако замыслы россиян разоблачили.

Кроме того, вблизи российской столицы в городе Егорьевске девушка облила работницу отделения Сбербанка зеленкой. При этом она выкрикнула "Слава Украине".

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