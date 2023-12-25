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Конфісковані у п’яних водіїв — Латвія передала Україні авто майже на мільйон євро

25 грудня 2023 02:21
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Латвія передала Україні авто майже на мільйон євро, які конфіскувала у п'яних водіїв - деталі
Колона авто прямує з Латвії до України. Фото:UkReinis Pozņaks/Twitter
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Латвія передала Україні майже на мільйон євро автомобілів. Транспортні засоби конфіскували у п'яних водіїв.

Про це пише Delfi.

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Скільки авто Латвія передала Україні

Станом на середину грудня, Латвія надіслала в Україну 271 автомобіль. Їх загальна вартість оцінюється у 903,5 тис. євро.

Наразі латвійський уряд готує документи про передачу Україні ще 34 автівок загальною вартістю 161,9 тис. євро.

Як відбувалася передача

16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України. Вони дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.

Пізніше Україні вирішили передавати конфісковані транспортні засоби, водії яких перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, понад тисяча росіян, які перебувають у Латвії, ризикують бути депортовані до своєї рідної країни. Причиною цього є те, що російські громадяни не відповідають законодавчим вимогам щодо оформлення документів для тимчасового перебування.

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