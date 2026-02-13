Видео
Конференция в Мюнхене — Зеленский проводит первые встречи

Конференция в Мюнхене — Зеленский проводит первые встречи

Дата публикации 13 февраля 2026 17:10
Зеленский проводит первые встречи с лидерами на Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Мюнхене продолжается конференция по безопасности. Участие в ней принимает украинская делегация, которую возглавил глава государства Владимир Зеленский. Он уже проводит первые встречи с лидерами государств.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 13 февраля.

Зеленский на конференции в Мюнхене

Во время конференции рассмотрят ряд важных вопросов относительно безопасности в Европе. Кроме того, будет обсуждаться ситуация в Украине и шаги к завершению войны. Глава государства уже начал проводить первые встречи. В частности, он пообщался с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет проходить конференция в Мюнхене — ключевые вопросы.

Также мы рассказывали о том, что Зеленский посетил совместное производство дронов Украины и Германии.

Владимир Зеленский конференция встреча Мюнхен Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
