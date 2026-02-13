Зеленский проводит первые встречи с лидерами на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Мюнхене продолжается конференция по безопасности. Участие в ней принимает украинская делегация, которую возглавил глава государства Владимир Зеленский. Он уже проводит первые встречи с лидерами государств.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 13 февраля.

Зеленский на конференции в Мюнхене

Во время конференции рассмотрят ряд важных вопросов относительно безопасности в Европе. Кроме того, будет обсуждаться ситуация в Украине и шаги к завершению войны. Глава государства уже начал проводить первые встречи. В частности, он пообщался с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

