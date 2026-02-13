Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Конференція у Мюнхені — Зеленський проводить перші зустрічі

Конференція у Мюнхені — Зеленський проводить перші зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:10
Зеленський проводить перші зустрічі з лідерами на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Мюнхені триває безпекова конференція. Участь у ній бере українська делегація, яку очолив глава держави Володимир Зеленський. Він вже проводить перші зустрічі з лідерами держав.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 13 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зеленський на конференції у Мюнхені

Під час конференції розглянуть низку важливих питань стосовно безпеки у Європі. Крім того, буде обговорюватися ситуація в Україні та кроки до завершення війни. Глава держави вже почав проводити перші зустрічі. Зокрема, він поспілкувався зі спадковим принцом Ірану Резою Пахлаві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як буде проходити конференція у Мюнхені — ключові питання.

Також ми розповідали про те, що Зеленський відвідав спільне виробництво дронів України та Німеччини.

Володимир Зеленський конференція зустріч Мюнхен Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації