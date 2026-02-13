Зеленський проводить перші зустрічі з лідерами на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Мюнхені триває безпекова конференція. Участь у ній бере українська делегація, яку очолив глава держави Володимир Зеленський. Він вже проводить перші зустрічі з лідерами держав.

13 лютого

Зеленський на конференції у Мюнхені

Під час конференції розглянуть низку важливих питань стосовно безпеки у Європі. Крім того, буде обговорюватися ситуація в Україні та кроки до завершення війни. Глава держави вже почав проводити перші зустрічі. Зокрема, він поспілкувався зі спадковим принцом Ірану Резою Пахлаві.

