Повысят ли пенсии в 2025 году — ответ Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Уже в марте 2025 украинцам повысят пенсии на процент инфляции. Это касается той категории граждан, которые давно вышли на пенсию, и ее размер довольно долго не осовременивался.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на форуме Global digital social forum в пятницу, 27 сентября, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Жолнович отметила, что в марте пенсии будут повышены на процент инфляции.

В то же время по новому "балльному" расчету выплат повышение почувствуют не все. В частности, для граждан, вышедших на пенсию в этом году, выплаты уже будут начислены по актуальным рыночным условиям.

"Выиграют те пенсионеры, которые очень давно вышли на пенсию, и их размер пенсии довольно долго не осовременивался", — пояснила глава Минсоцполитики.

Напомним, Оксана Жолнович также сообщила, что новая система пенсионной реформы будет предусматривать более прозрачный механизм расчета и выплаты пенсий. Кроме того, внедрят обязательную накопительную систему.

В то же время министр анонсировала новую услугу базовой социальной помощи в "Дії". По ее словам, она обеспечит автоматизацию процесса получения разных соцвыплат для украинцев.