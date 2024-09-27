Чи підвищать пенсії у 2025 році — відповідь Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Вже в березні 2025 року українцям підвищать пенсії на відсоток інфляції. Це стосується тієї категорії громадян, які дуже давно вийшли на пенсію, і її розмір досить довго не осучаснювався.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі Global digital social forum у п'ятницю, 27 вересня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Жолнович зазначила, що в березні пенсії будуть підвищені на відсоток інфляції.

Водночас за новим "бальним" обрахунком виплат підвищення відчують не всі. Зокрема, для громадян, які вийшли на пенсію цьогоріч, виплати вже будуть нараховані за актуальними ринковими умовами.

"Виграють ті пенсіонери, які дуже давно вийшли на пенсію, і їхній розмір пенсії досить довго не осучаснювався", — пояснила очільниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Оксана Жолнович також повідомила, що нова система пенсійної реформи передбачатиме прозоріший механізм розрахунку та виплати пенсій. Крім того, запровадять обов'язкову накопичувальну систему.

Водночас міністерка анонсувала нову послугу базової соціальної допомоги в "Дії". За її словами, вона забезпечить автоматизацію процесу отримання різних соцвиплат для українців.