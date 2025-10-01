Видео
Главная Новости дня Командующему Сухопутными войсками ВСУ присвоили новое звание

Командующему Сухопутными войсками ВСУ присвоили новое звание

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 13:02
Геннадию Шаповалову присвоили звание генерал-майора - указ Владимира Зеленского
Геннадий Шаповалов. Фото: facebook.com/UALandForces

По случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания командирам. В частности, и командующему Сухопутными войсками ВСУ Геннадию Шаповалову.

Соответствующий указ от 30 сентября появился на сайте президента.

Читайте также:

Шаповалову присвоили звание генерал-майора

Согласно указу президента, командующий Сухопутными войсками, бригадный генерал, получил звание генерал-майора.

Геннадію Шаповалову присвоїли нове звання
Указ Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.

Он получил несколько высших образований, среди которых — Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины, Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии", а также Военный колледж армии США.

Шаповалов прошел все этапы военной службы — от командира танкового взвода до руководителя 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Впоследствии возглавлял ОСУВ "Таврия", а с апреля 2024-го по февраль 2025 года был командующим войсками оперативного командования "Юг".

19 июня 2025 года президент Украины назначил его командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент также присвоил новое звание командиру Третьего армейского корпуса ВСУ, полковнику Андрею Билецкому.

А также Владимир Зеленский отметил 16 городов знаком отличия "Город-герой Украины".

Владимир Зеленский указ офицерское звание генерал Сухопутные войска
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
