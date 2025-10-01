Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командувачу Сухопутних військ ЗСУ присвоїли нове звання

Командувачу Сухопутних військ ЗСУ присвоїли нове звання

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 13:02
Геннадію Шаповалову присвоїли звання генерал-майора — указ Володимира Зеленського
Геннадій Шаповалов. Фото: facebook.com/UALandForces

З нагоди Дня захисників і захисниць України, яке відзначається 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання командирам. Зокрема, і командувачу Сухопутних військ ЗСУ Геннадію Шаповалову.

Відповідний указ від 30 вересня з'явився на сайті президента.

Реклама
Читайте також:

Шаповалову присвоїли звання генерал-майора

Згідно з указом президента, командувач Сухопутних військ, бригадний генерал, отримав звання генерал-майора.

Геннадію Шаповалову присвоїли нове звання
Указ Володимира Зеленського. Фото: president.gov.ua

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині.

Він здобув кілька вищих освіт, серед яких — Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії", а також Воєнний коледж армії США.

Шаповалов пройшов усі етапи військової служби — від командира танкового взводу до очільника 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Згодом очолював ОСУВ "Таврія", а з квітня 2024-го до лютого 2025 року був командувачем військ оперативного командування "Південь".

19 червня 2025 року президент України призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, президент також присвоїв нове звання командиру Третього армійського корпусу ЗСУ, полковнику Андрію Білецькому.

А також Володимир Зеленський відзначив 16 міст відзнакою "Місто-герой України".

Володимир Зеленський указ офіцерське звання генерал Сухопутні війська
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації