Геннадію Шаповалову присвоїли звання генерал-майора — указ Володимира Зеленського

Геннадій Шаповалов. Фото: facebook.com/UALandForces

З нагоди Дня захисників і захисниць України, яке відзначається 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання командирам. Зокрема, і командувачу Сухопутних військ ЗСУ Геннадію Шаповалову.

Відповідний указ від 30 вересня з'явився на сайті президента.

Реклама

Читайте також:

Шаповалову присвоїли звання генерал-майора

Згідно з указом президента, командувач Сухопутних військ, бригадний генерал, отримав звання генерал-майора.

Указ Володимира Зеленського. Фото: president.gov.ua

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині.

Він здобув кілька вищих освіт, серед яких — Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії", а також Воєнний коледж армії США.

Шаповалов пройшов усі етапи військової служби — від командира танкового взводу до очільника 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Згодом очолював ОСУВ "Таврія", а з квітня 2024-го до лютого 2025 року був командувачем військ оперативного командування "Південь".

19 червня 2025 року президент України призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, президент також присвоїв нове звання командиру Третього армійського корпусу ЗСУ, полковнику Андрію Білецькому.

А також Володимир Зеленський відзначив 16 міст відзнакою "Місто-герой України".