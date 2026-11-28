Дроны, изъятые в ходе обыска. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В Славянске Донецкой области командир взвода наблюдения разведывательной роты не обеспечил надлежащее хранение военного имущества. В результате с июля 2025 года по январь 2026 года подразделение потеряло FPV-беспилотники общей стоимостью 1,46 млн грн. Военный не будет отбывать наказание за решеткой, если выполнит условия испытательного срока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Изъятые FPV-дроны. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Какое наказание получил командир взвода ВСУ

Обвинение в суде поддерживали прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Военнослужащий признал свою вину и раскаялся.

"Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год", — отметили в прокуратуре.

При вынесении приговора суд учел государственные награды военнослужащего, его участие в боевых действиях и положительную характеристику от командования.

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Беспилотники, обнаруженные в ходе расследования. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Что случилось с утраченными FPV-дронами

Беспилотники были найдены и изъяты в ходе расследования другого уголовного дела. Все они были возвращены воинской части.

Еще до завершения досудебного расследования командир полностью возместил нанесенный ущерб. Кроме того, он перечислил 100 тыс. грн на нужды Вооруженных сил Украины.

FPV-дроны, которые вернули воинской части. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье двух правоохранителей приговорили за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России. Подполковника заключили в тюрьму на полтора года, а мастер-сержанта — на год.

Также мы сообщали о том, что Молдова выдала Украине старшего лейтенанта ВСУ, которого подозревают в систематических пытках подчинённых во время строительства укреплений. Следователи также проверяют его причастность к другим случаям насилия над военными.