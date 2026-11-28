Вилучені під час обшуку безпілотники. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

У Слов’янську Донецької області командир взводу спостереження розвідувальної роти не забезпечив належного зберігання військового майна. Унаслідок цього з липня 2025 року до січня 2026 року підрозділ втратив FPV-безпілотники загальною вартістю 1,46 млн грн. Військовий не відбуватиме покарання за ґратами, якщо виконає умови випробування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Вилучені FPV-дрони. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Яке покарання отримав командир взводу ЗСУ

Обвинувачення у суді підтримували прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Військовослужбовець визнав свою провину та розкаявся.

"Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік", — зазначили у прокуратурі.

Під час ухвалення вироку суд врахував державні нагороди військового, його участь у бойових діях та позитивну характеристику від командування.

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Безпілотники, виявлені під час розслідування. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Що сталося з втраченими FPV-дронами

Безпілотники знайшли та вилучили під час розслідування іншої кримінальної справи. Усі вони були повернуті військовій частині.

Ще до завершення досудового розслідування командир повністю відшкодував завдані збитки. Крім того, він перерахував 100 тис. грн на потреби Збройних сил України.

FPV-дрони, які повернули військовій частині. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

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Також ми інформували про те, що Молдова видала Україні старшого лейтенанта ЗСУ, якого підозрюють у систематичному катуванні підлеглих під час будівництва укріплень. Слідчі також перевіряють його причетність до інших випадків насильства над військовими.