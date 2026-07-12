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Главная Новости дня Командира 155-й бригады до сих пор разыскивают: подробности от Генштаба

Командира 155-й бригады до сих пор разыскивают: подробности от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 00:16
Генеральный штаб ВСУ сообщил о розыске командира 155-й бригады
Станислав Лучанов. Фото: 155-ombr.mil.gov.ua

Правоохранительные органы разыскивают Станислава Лучанова, возглавлявшего 155-ю отдельную механизированную бригаду. Военный самовольно покинул место службы — его объявили в розыск. Заявление об исчезновении командира обнародовали в субботу, 11 июля.

Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает Новини.LIVE.

Реакция Генштаба и следственные действия

Незаконные действия военных 155-й бригады расследуют в рамках уголовного производства, а правоохранители устанавливают все детали инцидента. Всех фигурантов дела уже отстранили от исполнения обязанностей. Военная служба правопорядка активно помогает следствию выяснить, где именно сейчас находится бывший командир подразделения.

В Генштабе подчеркнули, что оказывают следователям всю необходимую помощь и готовы надлежащим образом реагировать на установленные факты. В случае доказательства вины всех причастных привлекут к ответственности, несмотря на их предыдущие заслуги или высокие должности. 

"Генеральный штаб подтверждает полное сотрудничество с правоохранительными органами на всех этапах расследования и оказание им необходимого содействия в пределах компетенции военного управления. Подчеркиваем нетерпимость к любым противоправным проявлениям среди личного состава, которые противоречат закону", — говорится в сообщении.

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Обстоятельства дела и похищение людей

История получила огласку 11 июля, когда стало известно о похищении двух братьев в Киевской области. В ночь на 28 июня группа людей проникла во двор, где находились мужчины, и увезла их в неизвестном направлении. Правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых был и командир батальона.

Впоследствии в ОК "Юг" подтвердили, что после задержания подчиненных Станислав Лучанов исчез. Его объявили в розыск за самовольное оставление части. Известно, что Лучанов возглавил эту бригаду в феврале текущего года, а ранее работал начальником штаба 425-го штурмового полка "Скала".

В Военной службе правопорядка добавили, что бывшему командиру 155-й бригады и другим участникам этого преступления уже сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и убийстве людей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование "Север" сообщал, что правоохранители расследуют события в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской. Всех фигурантов дела отстранили от должностей. Местонахождение командира устанавливают.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Сухопутные войска и Военную службу правопорядка писал, что оператор беспилотников 155-й бригады избил военнослужащего перед строем. После инцидента нападавший сбежал из части. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

армия Генштаб ВСУ военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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