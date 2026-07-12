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Головна Новини дня Комбрига 155-ї бригади досі розшукують: подробиці від Генштабу

Комбрига 155-ї бригади досі розшукують: подробиці від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 00:16
Генштаб ЗСУ повідомив про розшук командира 155-ї бригади
Станіслав Лучанов. Фото: 155-ombr.mil.gov.ua

Правоохоронці розшукують Станіслава Лучанова, який очолював 155-ту окрему механізовану бригаду. Військовий самовільно залишив місце служби — його оголосили в розшук. Заяву про зникнення командира оприлюднили в суботу, 11 липня.

Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ передає Новини.LIVE.

Реакція Генштабу та слідчі дії

Незаконні дії військових 155-ї бригади вивчають у межах кримінального провадження, а правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Усіх фігурантів справи вже усунули від виконання обов’язків. Військова служба правопорядку активно допомагає слідству з’ясувати, де саме зараз перебуває колишній командир підрозділу.

У Генштабі наголосили, що надають слідчим усю необхідну допомогу та готові належно реагувати на встановлені факти. У разі доведення провини всіх причетних притягнуть до відповідальності, незважаючи на їхні попередні заслуги чи високі посади. 

"Генеральний штаб підтверджує повну співпрацю із правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надання їм необхідного сприяння в межах компетенції військового управління. Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону", — йдеться в повідомленні.

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Обставини справи та викрадення людей

Історія набула розголосу 11 липня, коли стало відомо про викрадення двох братів у Київській області. У ніч проти 28 червня група людей проникла на подвір'я до чоловіків і вивезла їх у невідомому напрямку. Правоохоронці затримали дев’ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких був і командир батальйону.

Згодом в ОК "Південь" підтвердили, що після затримання підлеглих Станіслав Лучанов зник. Його оголосили в розшук через самовільне залишення частини. Відомо, що Лучанов очолив цю бригаду в лютому поточного року, а раніше працював начальником штабу 425-го штурмового полку "Скеля".

У Військовій службі правопорядку додали, що колишньому командиру 155-ї бригади та іншим учасникам цього злочину вже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та вбивстві людей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування "Північ" повідомляв, що правоохоронці розслідують події у 155-й бригаді окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Усіх фігурантів справи відсторонили від посад. Де перебуває командир — встагновлюють. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Сухопутні війська та Військову службу правопорядку писав, що оператор безпілотників 155-ї бригади побив військовослужбовця перед строєм. Після інциденту нападник утік із частини. Постраждалий перебуває в задовільному стані.

 

армія Генштаб ЗСУ військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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