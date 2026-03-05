Командир РДК Денис Капустин и журналистка Галина Остаповец

У россиян, которые в последние 10 месяцев подписывают контракты с армией РФ, значительно упала мотивация воевать против Украины. Кроме того, они имеют значительно более низкий уровень подготовки, чем годами ранее.

Об этом Новини.LIVE рассказал командир Российского Добровольческого Корпуса (РДК) в Украине Денис Капустин, известный по позывному Rex White.

"Мы эту тенденцию заметили еще летом прошлого года, когда в июле взяли в плен 16 человек. Большинство из них подписали контракт в июне. Сейчас ситуация очень похожа — наши недавние пленные в конце октября-ноября подписали контракт и уже в середине января были в нашем плену. То есть месячное обучение и вперед. Никто не уделяет внимания тренировкам", — отметил командир РДК.

По его словам, у свежих бойцов заметно просела мотивация. Как только бойцы РДК начинали штурмовать их позиции, забрасывать гранатами — никто из них не стал отстреливаться, сопротивляться и тем более героически подрывать себя гранатой, как им советуют делать их же командиры. Это означает, что новоприбывшие военные не понимают целей войны.

"Спрашиваю у них: "За что воюете?" Для чего они лично пошли на эту войну — то ради первой выплаты и больше ни на что не рассчитывают. Деньгами закрывают долги по кредитам, алиментам. Я уже даже не верю, что они испытывают какую-то ненависть к украинскому народу. Они просто пошли туда, где больше платят. Потому что заработать еще где-то в России 200 тыс рублей (примерно 2,6 тыс долл - ред.), кроме войны, невозможно", — подытожил Капустин.

Он также добавил, что судя по рассказам военнопленных РФ, на систему введения боев со стороны РФ значительно повлияло недавнее отключение старлинка. Теперь вражеской армии приходится тянуть оптоволоконный кабель по 10 км, чтобы иметь возможность подключиться к своим модемам.

А в ответ на вопрос журналистки издания Новини.LIVE Галины Остаповец о возможных рейдах РДК на территорию РФ, Капустин ответил, что Корпус о себе еще заявит.

Напомним, по словам нардепа Романа Костенко, запрет на старлинк для РФ значительно повлиял на врага, особенно на линии фронта. А воспользовавшись погодой, Силы Обороны Украины сумели провести успешное контрнаступление по направлению Запорожья.

А по словам заместителя командира 21 ОПБС Егора Фирсова, Украине необходимо искать альтернативы терминалам Starlink. Кроме того, нужно наращивать производство дронов вместе с Европой.