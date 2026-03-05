Командир РДК Денис Капустін та журналістка Галина Остаповець

У росіян, які в останні 10 місяців підписують контракти з армією РФ, значно впала мотивація воювати проти України. Окрім того, вони мають значно нижчий рівень підготовки, ніж роками раніше.

Про це Новини.LIVE розповів командир Російського Добровольчого Корпусу (РДК) в України Денис Капустін, відомий за позивним Rex White.

"Ми цю тенденцію помітили ще торік влітку, коли в липні взяли в полон 16 людей. Більшість із них підписали контракт у червні. Зараз ситуація дуже схожа — наші недавні полонені в кінці жовтня-листопада підписали контракт і вже всередині січня були у нашому полоні. Тобто місячне навчання і вперед. Ніхто не надає уваги тренуванням", — відмітив командир РДК.

За його словами, у свіжих бійців помітно просіла мотивація. Як тільки бійці РДК починали штурмувати їхні позиції, закидувати гранатами — ніхто з них не став відстрілюватись, чинити опір і тим більше героїчно підривати себе гранатою, як їм радять робити їхні ж командири. Це означає, що новоприбулі військові не розуміють цілей війни.

"Запитую у них: "За що воюєте?". І нема відповіді. Для чого вони особисто пішли на цю війну — то заради першої виплати і більше ні на що не розраховують. Грошима закривають борги по кредитам, аліментам. Я вже навіть не вірю, що вони відчувають якусь ненависть до українського народу. Вони просто пішли туди, де більше платять. Бо заробити ще десь у Росії 200 тис рублів (приблизно 2,6 тис дол - ред.), окрім війни, неможливо", — підсумував Капустін.

Він також додав, що судячи із розповідей військовополонених РФ, на систему введення боїв з боку РФ значно вплинуло недавнє відключення старлінку. Тепер ворожій армії доводиться тягнути оптоволоконний кабель по 10 км, аби мати змогу підключитись до своїх модемів.

А у відповідь на питання журналістки видання Новини.LIVE Галини Остаповець щодо можливих рейдів РДК на територію РФ, Капустін відповів, що Корпус про себе ще заявить.

Нагадаємо, за словами нардепа Романа Костенка, заборона на старлінк для РФ значно вплинула на ворога, особливо на лінії фронту. А скориставшись погодою, Сили Оборони України зуміли провести успішний контрнаступ по напрямку Запоріжжя.

А за словами заступника командира 21 ОПБС Єгора Фірсова, Україні необхідно шукати альтернативи терміналам Starlink. Окрім того, потрібно нарощувати виробництво дронів разом із Європою.