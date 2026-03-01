Депутат ВР Роман Костенко та журналістка Галина Остаповець

Яким є новий план РФ по захопленню України та чи можлива зупинка війни цього року — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Роман Костенко, нардеп та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як заборона Старлінків вплинула на ситуацію на фронті?

— Дуже сильно вплинула на ворога, десь і на нас, але саме на лінії фронту. Першочергово заборона Старлінків була зроблена після того, як противник почав масово використовувати їх на шахедах, що дозволяло йому досить точно наводитись аж до наших комплексів ППО. Проте через те, що на території противника Старлінк не працює, ми теж втратили свою перевагу.

Наскільки я знаю, йдуть розмови про те, щоб давати нам можливість працювати у них і це було б дуже правильно.

Що відбувається на полі бою?

— На просування вплинула погода, але це дало нам якийсь час і ми навіть почали робити певні дії. Як наприклад, на Запоріжському напрямку, де противник був зупинений, а ми навпаки почали просуватись. За заявами Головкома, під контроль українських військ було взято 400 км квадратних.

Це хороше досягнення, адже не кожного місяця росіяни беруть 400 км кв, а ми це зробили за декілька тижнів чи навіть за місяць.

Це хороший результат ще й тому, що обороною війни не виграються і ми маємо нав’язувати ініціативу більш стратегічно, як колись робили це на Курському напрямку. Десь потрібно контратакувати, аби росіяни маневрували, перекидали свої війська і розпорошували їх по лінії фронту.

Десь це їх зупинить і змусить переглянути свою стратегію та цілі, які вони сьогодні вибрали по Донбасу і Запоріжжю.

Помітно, що шахеди в останній місяць почали збивати краще. Повітряний захист країни перебудували?

— Вона у процесі перебудови. Коли Федоров (Михайло Федоров, міністр оборони. - ред.) був у нас на комітеті, він говорив, що потрібно краще збивати шахеди, і ми про це теж йому говорили як настанову. У своїх зведеннях Повітряні сили показували, що вони збивають багато шахедів, але ми постійно бачили, що вони долітали. Були різні пояснення, що збили, але ж він все рівно має кудись впасти. І я тоді робив заяви, що їх потрібно збивати не над містами, вони не мають долітати до них. Дрони мають бути збиті десь у полях або при перетині кордону. Над цим зараз якраз і працюють, щоби вони взагалі не долітали.

Інколи бачу у зведеннях, що буває збивають більше 80%, але скажу, що до цього відносяться скептично. Наприклад, є різні терміни, як от локаційно втрачений. І таких найбільше. А що таке локаційно втрачений? Це коли дрон зник з радарів, але що з ним сталось – не завжди всі знають. І при цьому пишуть, що він знищений. І це якраз ті речі, з якими потрібно розбиратись.

Мирні перемовини активізувались, чи вірите ви у замороження військових дій цього року?

— Дивлюсь на реальні речі, які відбуваються. Звісно, я хотів би, аби війна зупинилась, але я не бачу ніяких військових факторів для цього. Адже Росія продовжує атакувати, продовжує набирати військових і на максимум розкачала свій оборонно-промисловий комплекс, який просто так не зупиниш. Чи є у них якісь проблеми? Є. Але чи є ознаки, що вони готові зупинитись? Ні. Навпаки я думаю, що вони будуть дотискати нас, аби ми віддали Донбас, аби потім зосередити свої сили на нашому півдні.

Він їм дуже потрібен і це є у їх планах. Адже якщо південь залишається у нас – вони по факту, втрачають весь сенс введення війни. Крим захоплений ще з 2014-го року, а росіяни навіть не можуть свої кораблі там тримати. Вони хизувались Кримом як військово-морською базою, але через те, що наші Сили Оборони топлять їх навіть на російській території, а в Криму тим більше, вони просто бояться там перебувати.

Друге – росіяни економічно просідають в Криму, бо не можуть використовувати Чорне море для перегону нафти і сільськогосподарської продукції, яка у них є на нашому півдні. Їм потрібно йти по Босфору, але і цього не даємо їм робити. І поки у нас є Херсонська, Миколаївська, Одеська області – ми для них є загрозою і вони це прекрасно розуміють.

Як і те, що не матимуть на нас впливу із військової точки зору і економічної теж. Великий відсоток ВВП України – це якраз морські порти. І якщо їх не закрити – Україна ніколи не прийде домовлятися із РФ, а буде самодостатньою.

Ще раз, якщо ви думаєте, що ми зараз віддамо Донбас і на цьому все зупиниться – ні. Навпаки, ми цим самим дамо можливість росіянам швидше перейти до своїх планів.

Як реформувати органи ТЦК СП так, аби їх робота не виклакала негатив з боку суспільства?

— Ми всі речі називаємо реформою. У нас на всіх напрямках багато реформаторів, але жодна реформа до кінця не доведена. Ті, що були, у більшості поламали систему. Для реформ потрібні хороші реформатори. Люди з досвідом, а не так, щоби хтось зробив якусь заяву по телевізору, а завтра він великий реформатор ТЦК, армії чи Служби безпеки України.

ТЦК СП в усьому світі працюють однаково. Їхнє завдання – призвати людину і відправити її у навчальний центр. Нам потрібно зробити так, і це завдання Президент поставив міністру оборони, аби у нас не було ганебних випадків порушення закону саме під час процедури призиву.

Коли бусифікують, б’ють людей – це ганебні випадки. Нам потрібно десь за це карати, десь з цим розбиратися, проводити розслідування, не допускати цього. Але це не про реформу, а про покращення роботи ТЦК. Бо реформа – це дещо глибше, щось прибрати, щось замінити. А от щодо роботи ТЦК – її потрібно покращити і я сподіваюсь, що новий міністр оборони з цим впорається.