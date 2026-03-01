Депутат ВР Роман Костенко и журналистка Галина Остаповец

Каков новый план РФ по захвату Украины и возможна ли остановка войны в этом году — в интервью Новини.LIVE рассказал Роман Костенко, нардеп и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как запрет Старлинков повлиял на ситуацию на фронте?

— Очень сильно повлиял на врага, где-то и на нас, но именно на линии фронта. Первоначально запрет Старлинков был сделан после того, как противник начал массово использовать их на шахедах, что позволяло ему достаточно точно наводиться до наших комплексов ПВО. Однако из-за того, что на территории противника Старлинк не работает, мы тоже потеряли свое преимущество.

Насколько я знаю, идут разговоры о том, чтобы давать нам возможность работать у них и это было бы очень правильно.

Что происходит на поле боя?

— На продвижение повлияла погода, но это дало нам какое-то время и мы даже начали делать определенные действия. Как например, на Запорожском направлении, где противник был остановлен, а мы наоборот начали продвигаться. По заявлениям Главкома, под контроль украинских войск было взято 400 км квадратных.

Это хорошее достижение, ведь не каждый месяц россияне берут 400 км кв, а мы это сделали за несколько недель или даже за месяц.

Это хороший результат еще и потому, что обороной войны не выигрываются и мы должны навязывать инициативу более стратегически, как когда-то делали это на Курском направлении. Где-то нужно контратаковать, чтобы россияне маневрировали, перебрасывали свои войска и распыляли их по линии фронта.

Где-то это их остановит и заставит пересмотреть свою стратегию и цели, которые они сегодня выбрали по Донбассу и Запорожью.

Заметно, что шахэды в последний месяц начали сбивать лучше. Воздушную защиту страны перестраивают?

— Она в процессе перестройки. Когда Федоров (Михаил Федоров, министр обороны. - ред.) был у нас на комитете, он говорил, что нужно лучше сбивать шахеды, и мы об этом тоже ему говорили как наставление. В своих сводках Воздушные силы показывали, что они сбивают много шахедов, но мы постоянно видели, что они долетали. Были разные объяснения, что сбили, но он все равно должен куда-то упасть. И я тогда делал заявления, что их нужно сбивать не над городами, они не должны долетать до них. Дроны должны быть сбиты где-то в полях или при пересечении границы. Над этим сейчас как раз и работают, чтобы они вообще не долетали.

Иногда вижу в сводках, что бывает сбивают более 80%, но скажу, что к этому относятся скептически. Например, есть разные термины, такие как локационно потерянный. И таких больше всего. А что такое локационно потерянный? Это когда дрон исчез с радаров, но что с ним произошло — не всегда все знают. И при этом пишут, что он уничтожен. И это как раз те вещи, с которыми нужно разбираться.

Мирные переговоры активизировались, верите ли вы в замораживание военных действий в этом году?

— Смотрю на реальные вещи, которые происходят. Конечно, я хотел бы, чтобы война остановилась, но я не вижу никаких военных факторов для этого. Ведь Россия продолжает атаковать, продолжает набирать военных и на максимум раскачала свой оборонно-промышленный комплекс, который просто так не остановишь. Есть ли у них какие-то проблемы? Есть. Но есть ли признаки, что они готовы остановиться? Нет. Наоборот я думаю, что они будут дожимать нас, чтобы мы отдали Донбасс, чтобы потом сосредоточить свои силы на нашем юге.

Он им очень нужен и это есть в их планах. Ведь если юг остается у нас — они по факту, теряют весь смысл введения войны. Крым захвачен еще с 2014-го года, а россияне даже не могут свои корабли там держать. Они хвастались Крымом как военно-морской базой, но из-за того, что наши Силы Обороны топят их даже на российской территории, а в Крыму тем более, они просто боятся там находиться.

Второе — россияне экономически проседают в Крыму, потому что не могут использовать Черное море для перегона нефти и сельскохозяйственной продукции, которая у них есть на нашем юге. Им нужно идти по Босфору, но и этого не даем им делать. И пока у нас есть Херсонская, Николаевская, Одесская области — мы для них являемся угрозой и они это прекрасно понимают.

Как и то, что не будут иметь на нас влияния с военной точки зрения и экономической тоже. Большой процент ВВП Украины — это как раз морские порты. И если их не закрыть — Украина никогда не придет договариваться с РФ, а будет самодостаточной.

Еще раз, если вы думаете, что мы сейчас отдадим Донбасс и на этом все остановится — нет. Наоборот, мы этим самым дадим возможность россиянам быстрее перейти к своим планам.

Как реформировать органы ТЦК СП так, чтобы их работа не вызывала негатив со стороны общества?

— Мы все вещи называем реформой. У нас на всех направлениях много реформаторов, но ни одна реформа до конца не доведена. Те, что были, в большинстве поломали систему. Для реформ нужны хорошие реформаторы. Люди с опытом, а не так, чтобы кто-то сделал какое-то заявление по телевизору, а завтра он большой реформатор ТЦК, армии или Службы безопасности Украины.

ТЦК СП во всем мире работают одинаково. Их задача — призвать человека и отправить его в учебный центр. Нам нужно сделать так, и эту задачу Президент поставил министру обороны, чтобы у нас не было позорных случаев нарушения закона именно во время процедуры призыва.

Когда бусифицируют, бьют людей — это позорные случаи. Нам нужно где-то за это наказывать, где-то с этим разбираться, проводить расследования, не допускать этого. Но это не о реформе, а об улучшении работы ТЦК. Потому что реформа — это несколько глубже, что-то убрать, что-то заменить.

А вот относительно работы ТЦК — ее нужно улучшить и я надеюсь, что новый министр обороны с этим справится.