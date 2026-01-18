Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Командир РДК Капустин вспомнил, как в РФ поддерживали Украину

Командир РДК Капустин вспомнил, как в РФ поддерживали Украину

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 08:43
Денис Капустин вспомнил, как в РФ поддерживали Украину в 2014 году
Денис Капустин. Фото: кадр из видео

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин с позывным WhiteRex заявил, что еще в 2014 году в Москве существовала аудитория, открыто лояльная к Украине. По его словам, с этими людьми можно было работать на системном уровне.

Об этом командир заявил в интервью YouTube-каналу "Пантеровец".

Реклама
Читайте также:

Капустин о поддержке Украины в России

Капустин заявил, что в 2014 году в Москве можно было увидеть людей с украинскими флагами, в том числе участников публичных акций, которые открыто выражали поддержку Украине. По его мнению, это была аудитория, с которой могли работать украинские спецслужбы, однако такое направление не было реализовано.

"Эта поддержка была достаточно мощная. С этой публикой было можно и нужно работать, но украинская сторона решила этим не заниматься, или может не было людей", — рассказал Капустин.

Командир РДК также рассказал, что после начала полномасштабного вторжения встал вопрос поиска союзников непосредственно внутри РФ. Тогда, по его словам, удалось задействовать имеющиеся контакты в России, параллельно с выполнением боевых задач на фронте.

Отдельно Капустин отметил эффективность информационной работы. По его словам, запуск русскоязычных информационных каналов дал заметный результат — часть молодых россиян начала узнавать правду о войне и приезжать воевать на стороне Украины.

Напомним, Денис Капустин впервые рассказал подробности его якобы "ликвидации" на фронте.

А также командир РДК высказался о вкладе Кирилла Буданова в развитие ГУР.

россия Москва война в Украине РДК поддержка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации