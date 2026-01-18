Денис Капустин вспомнил, как в РФ поддерживали Украину в 2014 году

Денис Капустин. Фото: кадр из видео

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин с позывным WhiteRex заявил, что еще в 2014 году в Москве существовала аудитория, открыто лояльная к Украине. По его словам, с этими людьми можно было работать на системном уровне.

Об этом командир заявил в интервью YouTube-каналу "Пантеровец".

Капустин о поддержке Украины в России

Капустин заявил, что в 2014 году в Москве можно было увидеть людей с украинскими флагами, в том числе участников публичных акций, которые открыто выражали поддержку Украине. По его мнению, это была аудитория, с которой могли работать украинские спецслужбы, однако такое направление не было реализовано.

"Эта поддержка была достаточно мощная. С этой публикой было можно и нужно работать, но украинская сторона решила этим не заниматься, или может не было людей", — рассказал Капустин.

Командир РДК также рассказал, что после начала полномасштабного вторжения встал вопрос поиска союзников непосредственно внутри РФ. Тогда, по его словам, удалось задействовать имеющиеся контакты в России, параллельно с выполнением боевых задач на фронте.

Отдельно Капустин отметил эффективность информационной работы. По его словам, запуск русскоязычных информационных каналов дал заметный результат — часть молодых россиян начала узнавать правду о войне и приезжать воевать на стороне Украины.

Напомним, Денис Капустин впервые рассказал подробности его якобы "ликвидации" на фронте.

А также командир РДК высказался о вкладе Кирилла Буданова в развитие ГУР.